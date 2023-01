„Kann man mit dem Ding ins Internet?“: Uraltes Telefon am Flughafen Frankfurt sorgt für Gespött im Netz

Von: Johannes Skiba

Teilen

Im Internet ist das Foto eines alten Telefons an einem Parkhaus des Frankfurter Flughafens aufgetaucht und erheitert die Userinnen und User.

Frankfurt – Der Flughafen Frankfurt ist einer der größten und modernsten Flughäfen Europas. An Deutschlands Hauptdrehkreuz des Luftverkehrs werden jährlich über 70 Millionen Passagiere transportiert. Nur die Flughäfen in London, Paris und Amsterdam haben ein höheres Passagieraufkommen. Ein Foto im Netz sorgt nun jedoch für Verwunderung über die Ausstattung auf dem Gelände in Frankfurt.

Dieses alte Telefon am Frankfurter Flughafen erheiter das Internet. © Screenshot Exact-Spirit/reddit

„An einer versteckten Ecke des Frankfurter Flughafens“, wie auf der Bildbeschreibung zu lesen ist, wurde ein uraltes Telefon entdeckt, das zur Erheiterung vieler User beiträgt. Auf reddit schrieb ein Nutzer höhnisch: „Kann man mit dem Ding ins Internet?“

Altes Telefon vom Frankfurter Flughafen wird nicht mehr verwendet

Es entbrennt eine regelrechte Diskussion zur Herkunft und Nutzung des alten Telefongerätes. Der User, der das Foto postete, meinte dazu, er „habe die Funktion nicht geprüft.“ Außerdem befinde sich das Gerät in einem „Mitarbeiterparkhaus.“ Bei einem genaueren Blick auf das Bild, fällt jedoch auf, dass ein Kabel des Apparates lose in der Luft herumhängt. Demnach dürfte das Telefon mit der alten Drehscheibe mittlerweile nicht mehr in Gebrauch sein.

Das Terminal 1 des Frankfurter Flughafens wurde Ende der 1960er Jahre fertiggestellt. Gut möglich, dass das Telefon noch aus dieser Zeit stammt. Bei dem Gerät handelt es sich um ein Telefon der Firma Funke + Huster, die früher unter anderem Telefone für den Bergbau, aber auch für Standorte im Außenbereichen herstellte. Anscheinend wurde auch das Mitarbeiterparkhaus des Frankfurter Flughafens mit diesen Geräten ausgestattet.

Flughafen Frankfurt in Bildern: Das Drehkreuz in die Welt Fotostrecke ansehen

Frankfurter Flughafen der Gegensätze: Neu trifft auf alt

Der Frankfurter Flughafen ist trotz des Uralt-Telefons hochmodern. Auch wenn das Gerät wohl schon lange Zeit nicht mehr in Gebrauch genommen wurde, konnte sich der moderne Flughafen wohl nicht von der materiellen Erinnerung trennen – oder das Telefon wurde schlicht und ergreifend vergessen. Nun sorgte das Gerät im Internet noch einmal für Freude. Denn der Kontrast zwischen dem Welthafen und dem Fundstück birgt viel Nostalgie. Doch nicht nur das Telefon ist seit 60 Jahren am Frankfurter Flughafen unverändert. Denn auch ein Flug von Frankfurt nach New York benötigt wie bereits vor 60 Jahren auch heute noch acht Stunden. (jsk)