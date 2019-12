So schön ist die Freundschaft zwischen einem Zoll-Beamten und seinem Hund Rex

Markus Zohner und sein Hund Rex arbeiten beim Zoll am Flughafen Frankfurt. Sie verbindet eine besondere Freundschaft - wie bei Instagram zu sehen ist.

Schäferhund Rex vom Zoll am Flughafen Frankfurt ist Instagram-Star

ist Instagram-Star Süße Bilder bei der Arbeit und privat

Dreamteam vom Flughafen Frankfurt

Frankfurt - Sie sind auf Instagram und im richtigen Leben ein unschlagbar süßes Dreamteam: Markus Zohner vomZoll am Flughafen Frankfurt und sein Hund Rex. Der Schäferhund hilft den Mitarbeitern am Frankfurter Flughafen beim Aufspüren von Gegenständen, die nach Deutschland am Zoll heimlich vorbeigeschmuggelt werden sollen - und posten auch gerne einmal für die Community auf Instagram.

Frankfurt Flughafen: Hund und Mensch ein Dreamteam

Auf Instagram hat der Hobbyfotograf zurzeit fast 500 Beiträge veröffentlicht, mittlerweile folgen ihm über 5000 Abonnenten, die die geposteten Bilder von ihm und seinem Hund - ob bei der Arbeit oder zu Hause - fleißig kommentieren. Viele rührt die deutlich sichtbare Freundschaft zwischen Mensch und Hund. Viele Bilder sind am Flughafen Frankfurt entstanden.

Manchmal darf Rex auch alleine vor die Kamera und posiert geduldig und mit heraushängender Zunge für die Kamera. Sehr oft zieht er dabei aber auch komische Grimassen und zeigt seine Zähne, manchmal schleckt er sich mit der Zunge über die so Geruchs-sensible Nase. Rex kann man eigentlich nur gerne haben, so lässt er sich auch häufig eine Zoll-Mütze aufziehen. Arbeitskleidung eben.

Flughafen Frankfurt: Schäferhund erntet massig Komplimente in Kommentaren

Das Profil von Hundeführer Markus Zohner macht aber nicht nur die Arbeit am Flughafen Frankfurt mit seinem Hund aus, sondern oft zeigt er auch persönliche oder private Momente aus seinem alltäglichen Leben - natürlich zusammen mit Rex. Ob Spaziergänge im Wald, vor einem stahlblauen Meer im Sommerurlaub oder in gespannter Erwartung vor dem festlich geschmückten Christbaum - der Schäferhund erntet stets massig Komplimente in den Kommentaren.

Über die weihnachtlichen Feiertage hatte das süße Team ein paar freie Tage, dann ist wieder Dienst nach Vorschrift. Was demnächst so bei Rex und Markus Zohner am Flughafen Frankfurt los ist - darüber werden sie auf Instagram bestimmt berichten.

Von Annalena Barnickel

