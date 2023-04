Flughafen Frankfurt: Passagierzahlen gestiegen - Cargo rückläufig

Von: Hannah Köllen

Der Flughafen Frankfurt verzeichnet mehr Passagiere. Das Vor-Corona-Niveau ist jedoch noch nicht wieder erreicht. Das Cargo-Geschäft ist rückläufig.

Frankfurt - Rund um die Osterreisezeit ist das Passagieraufkommen am Flughafen Frankfurt stark angestiegen. Im März verzeichnete der Flughafen knapp 4,3 Millionen Passagiere, wie der Flughafenbetreiber Fraport am Montag (17. April) mitteilte. Das entspricht einem Plus von 45,4 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Die Zahlen liegen jedoch noch hinter den Zahlen aus der Zeit vor der Corona-Pandemie: Die rund 4,3 Millionen Passagiere aus dem diesjährigen März entsprechen rund 77 Prozent am Aufkommen des März 2019.

Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt ohne Streik vermutlich noch höher

Der Flughafenbetreiber Fraport geht davon aus, dass die Passagierzahlen ohne den ganztägigen Streik Ende März noch höher gewesen wären. Der Streik hatte den Frankfurter Flughafen am Montag, 27. März, für einen Tag komplett lahmgelegt. Ohne den Streik „wären rund 160 000 Reisende mehr gezählt worden, womit der Anteil am vergleichbaren Vorkrisenmonat bei rund 79 Prozent gelegen hätte“, teilt der Flughafenbetreiber mit.

Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen hat während der Osterreisezeit deutlich angezogen. © IMAGO/Jochen Tack

Während die Passagierzahlen also steigen, ist das Cargo-Geschäft am Flughafen Frankfurt rückläufig. Die Luftfracht ging mit 164 605 Tonnen um 7,3 Prozent im Vormonatsvergleich zurück. Damit machte es einen Anteil von 84,6 Prozent am Aufkommen im Vor-Corona-Jahr 2019 aus. Die Luftpost stieg im März um 0,6 Prozent auf 3730 Tonnen im Vergleich zum Vormonat.

