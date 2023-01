Verwirrung vor Vergnügen: Worauf Vielflieger bei Lufthansa achten sollten

Von: Niklas Hecht

Ab kommendem Jahr sammeln Vielflieger bei der Lufthansa keine Meilen mehr, sondern Punkte. Das neue System soll einfacher und transparenter sein.

Frankfurt - Sie werden herausposaunt oder geheim gehalten, aber vor allem werden Vielfliegermeilen: gesammelt. Doch damit ist ab 2024 Schluss. Zumindest für Kunden der Lufthansa. Bereits 2019 hatte Deutschlands größte Airline mit Sitz am Flughafen Frankfurt angekündigt, ihr neues Statusprogramm an den Start zu bringen. Aufgrund der Corona-Pandemie sei daraus dann aber erstmal nichts geworden, schreibt die Fluggesellschaft auf ihrer Webseite. Das soll sich ab kommenden Jahr ändern. Das neue System sei laut Lufthansa einfacher und transparenter.

Statt Meilen sammeln Vielflieger für ihren Vielflieger-Status - Lufthansa unterscheidet zwischen den Kategorien „Frequent Traveller“, „Senator“ und dem höchsten Status „HON Circle Member“ - zukünftig sogenannte „Points“. Diese erhalten Passagiere ab dem 1. Januar 2024 für Flüge mit den Airlines des Lufthansa-Konzerns sowie für Flüge mit den „mitherausgebenden Miles & More Airline-Partnern“.

Eine Maschine der Fluggesellschaft Lufthansa startet bei regennasser Startbahn vom Flughafen Frankfurt (FRA) aus. Das Fernweh ist groß, weil das Leben gerade überwiegend Zuhause stattfindet. © Andreas Arnold/dpa

Für Kontinentalflüge bekommen Fluggäste in der Economy und der Premium Economy Class demnach zukünftig 20 Punkte, in der Business und First Class 40 Punkte. Auf Interkontinentalflügen erhalten Reisende in der Economy Class 60 Punkte, in der Premium Economy Class 80 Punkte, in der Business Class 200 Punkte und in der First Class 300 Punkte. Dabei zählt jeder Flug einzeln. Passagiere, die mehrere Flüge im Paket gebucht haben, bekommen die gleichen Punkte, als wären die Flüge einzeln gebucht worden.

Vielflieger-System bei der Lufthansa: 40 Punkte für einen Flug von Zürich nach Frankfurt

Zusätzlich zu den normalen Punkten erhalten Passagiere durch Flüge in Maschinen der Lufthansa-Gruppe sogenannte „Qualifying Points“. Wer in der Business oder First Class reist, erhält bei diesen Airlines außerdem noch ebenso viele „HON Circle Points“ dazu.

Um einen Status als „Frequent Traveller“ zu erlangen, müssen Passagiere 650 Punkte und 325 „Qualifying Points“ innerhalb eines Kalenderjahres gesammelt haben. Anhand eines Beispiels auf ihrer Webseite veranschaulicht die Lufthansa das neue System. Für einen (kontinentalen) Business Class Flug von Zürich nach Frankfurt mit Swiss (Lufthansa-Marke) erhalten die Fluggäste jeweils 40 Punkte in allen drei Kategorien. Geht es dann von Frankfurt aus weiter nach New York (interkontinental) bekommen die Passagiere noch einmal jeweils 200 Punkte und haben dann in Summe 240 Punkte in allen Kategorien.

Geht es auf dem gleichen Weg zurück nach Zürich, liegen auf den Punktekonten der Lufthansa-Vielflieger dann 480 normale „Points“, 480 „Qualifying Points“, sowie 480 „HON Circle Points“. Damit wäre die Grenze zum Status „Frequent Traveller“ schon beinahe erreicht.

Lufthansa: Ticketpreise spielen beim Erreichen eines Vielflieger-Status keine Rolle

Für den „Senator“-Status bedarf es 2.000 Punkte und 1.000 „Qualifying Points“. Den Status als „HON Circle Member“ erhalten Fluggäste ausschließlich mit „HON Circle Points“, also nur durch Flüge in der Business oder First Class der Lufthansa-Marken. 6.000 von diesen Punkten müssen Reisende innerhalb eines Kalenderjahres gesammelt haben. Eine der Vielflieger-Stufen zu erreichen, bringt Passagieren Vorteile, wie beispielsweise Zugang zum First Class Check-in, eine hohe Wartelistenpriorität oder zusätzliches Freigepäck.

Die Ticketpreise spielen beim Erreichen eines Status keine Rolle. Frühbucher können demnach mit weniger Geld an einen Vielflieger-Status gelangen.

Die Laufzeit des Status schraubt die Lufthansa zukünftig von zwei auf ein Jahr herab. Wobei gilt: Wenn der Status erreicht ist, beginnt die Laufzeit sofort und endet im übernächsten Jahr Ende Februar. Erreichen Kunden ihren Status also im April 2024, dann gilt er bis Ende Februar 2026. (nhe)

Schon ab Februar gibt es eine weitere Neuerung bei der Lufthansa: Fluggäste müssen künftig bei der Mitnahme ihrer Tiere in der Kabine ein neues Anmeldeformular am Check-in vorlegen.