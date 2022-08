Flughafen Frankfurt: Droht der nächste Streik des Lufthansa-Bodenpersonals?

Von: Florian Dörr

Am Flughafen Frankfurt will sich keine Normalität einstellen. Sollten Gespräche zwischen Lufthansa und Verdi scheitern, drohen sogar Streiks von zwei Seiten.

Frankfurt - Die Ergebnisse dieses Treffens werden mit Spannung erwartet: Am Mittwoch (3. August) kommen Vertreter von Verdi mit Verantwortlichen der Lufthansa in einem Hotel am Flughafen Frankfurt zu neuen Tarifverhandlungen zusammen. Die Gewerkschaft erwartet ein klares Entgegenkommen vonseiten der Airline. Die große Hoffnung vieler Passagiere: eine Lösung im Tarifstreit und damit eine Abwendung möglicher weiterer Streiks.

Zur Erinnerung: Erst in der vergangenen Woche hatte das Bodenpersonal unter anderem in Frankfurt gestreikt. Die Auswirkungen auf den Flugverkehr waren deutlich. Mehr als 1000 Flüge musste die Lufthansa streichen, rund 134.000 Passagiere waren betroffen - es entstand ein Reise-Chaos in Deutschland.

Flughafen Frankfurt: Nächste Tarifrunde - Lufthansa-Bodenpersonal will mehr Geld

Nun gehen die Tarifverhandlungen in die nächste Runde. „Wir hoffen, dass die Arbeitgeber das Signal verstanden haben und uns ein abschlussfähiges Angebot vorlegen,“ sagt Verdi-Verhandlungsführerin Christine Behle vor dem Beginn der neuen Tarifrunde gegenüber der ARD. Die Forderung der Gewerkschaft: eine einheitliche Lohnanhebung um 9,5 Prozent oder mindestens 350 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Der Verdi-Warnstreik unter anderem am Flughafen Frankfurt machte in der vergangenen Woche vielen Reisenden einen Strich durch die Rechnung. © Frank Rumpenhorst/dpa

Davon war das Angebot der Airline zuletzt aus Verdi-Sicht noch zu weit entfernt. Allerdings heißt es bei der Lufthansa nun: „Wir gehen optimistisch in die Gespräche mit der Verdi und sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam Lösungen für die 20.000 Beschäftigten finden.“

Streik von Piloten droht am Flughafen Frankfurt - Wie geht es mit dem Lufthansa-Bodenpersonal weiter?

Die Gewerkschaft verhandelt für rund 20.000 Arbeitnehmer unter anderem aus dem Check-In, aber auch aus der Technik und der Logistik. Ohne sie geht wenig bis nichts am Flughafen Frankfurt.

Für die Lufthansa geht es um viel Geld, die Streiks sind mit hohen Kosten verbunden. Derweil hat das Unternehmen auch an anderer Front zu kämpfen: Denn die Vereinigung Cockpit (VC) hat den Weg für den Arbeitskampf auch bei den Lufthansa-Piloten geebnet: Bei einer Urabstimmung am Sonntag (31. Juli) zeigte eine deutliche Mehrheit der 5000 Piloten ihren Wunsch zu streiken. Ob ein Streik aber tatsächlich kommt, ist aktuell noch unklar. (fd)