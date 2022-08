Flughafen Frankfurt: Lufthansa-Maschinen fliegen Hunderte Male ohne Passagiere

Von: Christoph Sahler

Teilen

Die Lufthansa hat im Juni und Juli rund 600 Flüge ohne Passagiere durchgeführt. Der Konzern verteidigt die Leerflüge und weist Kritik zurück.

Frankfurt - Das Reisechaos in der Urlaubszeit und zu Beginn der Sommerferien ist groß. So gingen zuletzt etwa Bilder vom Flughafen Frankfurt oder vom Düsseldorfer Airport von langen Schlangen an den Check-ins viral. Auch der Flugplan der Lufthansa geriet durch annullierte Flüge aufgrund von zu wenig Personal oder Streiks aus den Fugen. Wie das Luftnachrichtenportal Aero berichtet, startete Deutschlands größte Airline deshalb im Juni und Juli 2022 rund 600 Mal ohne Passagiere.

Auf eine Anfrage der hessischen AfD-Landtagsfraktion antwortete das Wirtschaftsministerium in Wiesbaden, dass die Lufthansa im Zeitraum vom 1. Juni bis 18. Juli in Frankfurt insgesamt 598 sogenannte Positionierungsflüge durchgeführt hat.

Im Juni und Juli hoben rund 600 Lufthansa-Maschinen für sogenannte Positionierungsflüge ab. © Arne Dedert/dpa

Flughafen Frankfurt: Lufthansa verteidigt Leerflüge - größeres Chaos verhindert

Lufthansa selbst verteidigte sich gegen Kritik und gab taktische Gründe für die Leerflüge an. Dass die Maschinen ohne Passagiere abgehoben seien, habe laut der Airline daran gelegen, dass das jeweilige Flugzeug bis zum nächsten Arbeitstag an einem anderen Einsatzort gebraucht wurde. Dadurch hätte die Airline ein noch größeres Chaos innerhalb ihres eigenen Flugplans verhindert. (csa)

Der Lufthansa steht neuer Ärger mit der Kabinengewerkschaft Ufo ins Haus. Dabei geht es um die Airline-Tochter Eurowings Discover.