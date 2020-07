Lufthansa entlässt 1000 Mitarbeiter – es trifft auch die Führungsriege

Die Lufthansa arbeitet weiter am Konzernumbau infolge der Corona-Pandemie. Trotz Milliardenhilfen sollen Stellen wegfallen.

. Ob auch der Flughafen Frankfurt* von Einsparungen direkt betroffen ist, war noch nicht klar.

Frankfurt - Die Lufthansa baut 1000 Stellen ab. Das verkündete der Konzern am Dienstag (07.07.2020) in Frankfurt. Auch die Flotte soll radikal verkleinert werden. Betroffen ist vorerst nur die Verwaltung der Lufthansa AG. Dort sind 5000 Angestellte beschäftigt, die Verwaltung schrumpft also um ein Fünftel. 200 der 1000 zu streichenden Stellen sollen unter den Führungskräften abgebaut werden. Damit verringert sich die Führungsriege des Konzerns ebenfalls um ein Fünftel.

Frankfurt: Einsparungen auch in der Lufthansa-Chefetage

Auch die oberste Führungsetage bleibt nicht verschont. Dort sollen bei den Lufthansa-Töchtern Lufthansa Cargo, LSG Group und Lufthansa Aviation Training jeweils eine Position im Führungs- und Vorstandsgremium gestrichen werden. Nach Angaben der Lufthansa sind derzeit von rund 135.000 Beschäftigten 22.000 mehr bei dem Konzern beschäftigt, als für den verkleinerten Weiterbetrieb nach der Corona*-Pandemie notwendig sind. 11.000 dieser überflüssigen Stellen entfallen auf Deutschland. Ob und wenn ja wie viele Stellen insgesamt wegfallen, ist noch nicht klar. Nach Angaben der Lufthansa soll weiterhin auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet werden. Im Raum Frankfurt arbeiten rund 40.000 Menschen für den Konzern.

Flughafen Frankfurt: Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Lufthansa laufen

Die Finanzierung der Lufthansa-Gruppe ist nach der Zustimmung der Aktionäre zu milliardenschweren Staatshilfen bei der Hauptversammlung in Frankfurt vorerst gesichert. Dennoch erwartet das Unternehmen durch die Rückzahlung der Kredite eine zusätzliche Belastung, die eine „nachhaltige Kostensenkung unausweichlich“ erscheinen lassen.

Derzeit verhandelt die Lufthansa daher mit der Pilotengewerkschaft Cockpit und Verdi über Sparbeiträge der Angestellten. Mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO war bereits eine Vereinbarung getroffen worden. So soll es dort einen vierjährigen Kündigungsschutz geben, außerdem werden bis 2023 rund 500 Millionen Euro eingespart.

Flughafen Frankfurt: Lufthansa will Flotte verkleinern

Die Flotte der Lufthansa soll ebenfalls schrumpfen. Da der Flugbetrieb der Billigtochter Germanwings nicht wieder aufgenommen werden soll, könnten rund 100 Flugzeuge mittelfristig ausgeflottet werden. Neuanschaffungen sollen in der Summe um die Hälfte halbiert werden, dazu laufen bereits Verhandlungen mit den Flugzeugherstellern.