Auf Konzert getroffen: Frau sucht Frau - und was der Flughafen Frankfurt damit zu tun hat

Von: Christoph Sahler

The Cure waren Mitte November in der Frankfurter Festhalle zu Gast. © Daniel Bockwoldt/dpa

Zwei Frauen, die am Flughafen Frankfurt arbeiten, lernen sich auf einem Konzert in der Festhalle kennen. Über Facebook sucht nun die eine nun nach der anderen.

Frankfurt - Eine Woche ist es her, als Silvia Nora wiedersieht. Die beiden Frauen stehen bei der britischen Rockband The Cure in der Festhalle in Frankfurt in der ersten Reihe. „Du warst mit Deiner Schwester da. Wir hatten uns schon mal auf dem Nick-Cave-Konzert getroffen“, schreibt Silvia nun auf Facebook und hofft, Nora über ihren Aufruf, zu finden.

Und sie verbindet noch mehr als der gemeinsame Musikgeschmack, denn beide würden am Flughafen Frankfurt arbeiten, schreibt Silvia und fügt hinzu: „Irgendwie hat das mit der Telefonnummer nicht geklappt. Falls Du das liest oder jemand sie kennt, würde ich mich über eine PN (Private Nachricht, Anm. d. Red.) freuen.“ (csa)

