Gefährliche Wetterlage - Verzögerungen am Flughafen Frankfurt

Frankfurt - Die dichte Nebeldecke am Montagmorgen (06.01.2020) im gesamten Rhein-Main-Gebiet sorgt für Probleme am Flughafen Frankfurt. Einige Flüge würden verzögert landen, wie ein Sprecher der Deutschen Flugsicherung gegenüber bild.de mitteilt. Und es scheint aktuell nicht so, als würde sich die Situation in den kommenden Stunden entschärfen.

Aufgrund des Nebels hat die Deutsche Flugsicherung (DFS) in Langen am Montagmorgen entschieden, die Abstände zwischen den landenden Flugzeugen zu vergrößern. Zu Flugausfällen soll es bisher nicht gekommen sein. Die Situation bleibt wohl noch eine Weile erhalten, wie der Deutsche Wetterdienst berichtet. Die amtliche Warnung der Wetter-Experten vor dichtem Nebel geht noch bis 12 Uhr. Folgende Landkreise sind betroffen:

Kreis Groß-Gerau

Frankfurt

Darmstadt-Dieburg

Main-Kinzig-Kreis

Wetteraukreis

Main-Taunus-Kreis

Offenbach

Hochtaunuskreis

Laut eigener Aussage ist es das oberste Ziel der Deutschen Flugsicherung, das Risiko eines Unfalls, unter „Einsatz aller vertretbaren Mittel, so gering wie möglich" zu halten. Dazu betreibt die DFS ein proaktiv ausgerichtetes Sicherheitsmanagementsystem, das – über die nationalen und internationalen Vorgaben hinaus – Sicherheitsrisiken frühzeitig identifiziert und mindert.

Flughafen Frankfurt: Größte deutsche Verkehrsflughafen

Der Flughafen Frankfurt ist der größte deutsche Verkehrsflughafen. 2018 wurden am Frankfurter Flughafen insgesamt 69,5 Millionen Fluggäste gezählt - nach Angaben der Betreibergesellschaft Fraport ein neuer Passagierrekord. Der Flughafen Frankfurt ist damit weiterhin hinter London-Heathrow, Paris (Charles de Gaulle) und Amsterdam (Schiphol) der viertgrößte europäische Flughafen. 2,12 Millionen Tonnen Fracht im Jahr machen Frankfurt außerdem zum Flughafen mit dem elftgrößten Frachtaufkommen weltweit, wie fnp.de* berichtet.

