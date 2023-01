Umstrukturierung am Flughafen Frankfurt: Was sich für Passagiere ab 2023 bei der Kontrolle ändert

Von: Vincent Büssow

Für die Kontrollen am Flughafen Frankfurt ist in Zukunft nicht mehr die Bundespolizei, sondern die Fraport verantwortlich. Was bedeutet das für Passagiere?

Frankfurt – Fraport, der Betreiber des Flughafen Frankfurt, wird in Zukunft für die Passagierkontrollen verantwortlich sein. Noch wird diese Aufgabe von der Bundespolizei übernommen, welche die Verantwortung ab 2023 abgibt. Was bedeutet der Wechsel für Flughafenbesucher?

Die Fraport soll sich mit der Änderung um die Durchführung, die Planung und die Steuerung der Luftsicherheitskontrollen am Airport in Frankfurt kümmern. In einer Mitteilung des Flughafenbetreibers wird der Wechsel unter anderem damit begründet, dass er Vorteile für die Passagiere mit sich bringt.

Ab 2023 ist die Bundespolizei nicht mehr für die Sicherheitskontrollen am Flughafen Frankfurt zuständig. © Boris Roessler/dpa

So sollen beispielsweise lange Warteschlangen bei den Kontrollen vermieden werden. Die Vermeidung von Menschenansammlungen sei außerdem in Zeiten von Corona wichtig, wobei die geplante Umstrukturierung allerdings noch in weiter Zukunft liegt.

Umstrukturierung am Flughafen Frankfurt: Entlastung der Bundespolizei durch Fraport?

Außerdem soll die Bundespolizei durch die Abgabe der Verantwortung entlastet werden, wie der Ministerpräsident von Hessen, Volker Bouffier sagte. Inwiefern die Behörde, die dem Bundesinnenministerium unterstellt ist, aber tatsächlich Raum für andere Aufgaben bekommt, bleibt abzuwarten.

Die Kontrollen sollen nämlich auch in Zukunft unter ständiger Aufsicht der Bundespolizei durchgeführt werden. Die tatsächlichen Aufgaben, die der Fraport mit der Umstrukturierung am Flughafen Frankfurt zufallen, sind folgende:

Öffnung, Schließung und Besetzung der Kontrollspuren

Beschaffung und Einsatz (zertifizierter) Kontrollgeräte

Ausgestaltung der Prozessabläufe im Umfeld der eigentlichen Kontrollen

Beauftragung von Dienstleistern mit der Durchführung der Kontrollen

Auch die Handgepäckkontrolle könnte sich am Flughafen Frankfurt bald vereinfachen – und die 100-Millilitergrenze fallen. (vbu)