Flugsicherung Langen sperrt Flughafen Frankfurt – Lufthansa nennt Hintergründe

Von: Florian Dörr

Eine IT-Störung bei der Lufthansa sorgt für deutliche Einschränkungen am Mittwochvormittag. Die Deutsche Flugsicherung sperrt den Frankfurter Flughafen.

+++ 11.59 Uhr: Nach den massiven IT-Problemen unter anderem am Flughafen Frankfurt hat die Lufthansa weltweit sämtliche Flüge ausgesetzt. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Das Unternehmen selbst, das am Airport an der Mainmetropole beheimatet ist, hat sich inzwischen auch offiziell zu der Großstörung geäußert.

Demnach scheint das IT-Problem lokalisiert: „Seit heute Morgen sind die Fluggesellschaften der Lufthansa Group von einem IT-Ausfall betroffen, der durch Bauarbeiten in der Region Frankfurt verursacht wurde. Dies hat leider zu Flugverspätungen und -ausfällen geführt.“ Berichten zufolge sind Bauarbeiten der Bahn ursächlich für die Probleme. Ein Bagger soll ein Glasfaserkabel beschädigt haben.

Massive IT-Probleme bei der Lufthansa sorgt für Chaos am Flughafen Frankfurt. © 5vision.news

Die Lufthansa selbst rät Fluggästen etwa am Flughafen Frankfurt, auf die Bahn umzusteigen. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Bis dahin bitten wir alle betroffenen Gäste, die mit LH-Inlandsflügen innerhalb Deutschlands fliegen, ein Bahnticket zu buchen und eine Erstattung auf http://lh.com zu beantragen“, heißt es.

Wann die IT-Probleme, die nicht nur den Flughafen Frankfurt, sondern etwa auch jenen in München betreffen, gelöst sind, das ist aktuell noch unklar.

Flugsicherung sperrt Flughafen Frankfurt: Massive Probleme durch IT-Ausfall bei Lufthansa

Update vom Mittwoch, 15. Februar, 11.19 Uhr: Die Deutsche Flugsicherung reagiert auf die IT-Probleme bei der Lufthansa und leitet keine Flugzeuge mehr an den Airport. So soll verhindert werden, dass sich die Flugzeuge sammeln, weil sie nicht mehr starten können. Durch die Störung ist seit den Morgenstunden ein Einchecken und Boarding nicht mehr möglich.

Nachdem die Flieger nun den Flughafen Frankfurt nicht mehr anfliegen können, werden sie nach ersten Informationen nach Köln, Düsseldorf oder Nürnberg umgeleitet.

Massive Probleme durch IT-Ausfall bei Lufthansa am Flughafen Frankfurt

Erstmeldung vom Mittwoch, 15. Februar, 10.30 Uhr: Probleme am Mittwochvormittag (15. Februar) am Flughafen Frankfurt: Nach ersten Informationen sorgt ein IT-Ausfall bei der Lufthansa für massive Einschränkungen im weltweiten Flugverkehr. Es soll zu zahlreichen Ausfällen kommen, Tausende Passagiere sind betroffen.

Zur Situation am Flughafen Frankfurt schreibt etwa ein Nutzer bei Twitter: „#FlughafenFrankfurt hat aktuell einen #Systemausfall. Nicht klar, wie es weitergeht. Ankommende Flüge sind in Warteschleife oder werden umgeleitet.“ Viele Passagiere wie auch Flieger sitzen fest.

Flughafen Frankfurt: Hintergründe von großer Störung aktuell noch unklar

Die Hintergründe der Störung, die auch den Flughafen Frankfurt betrifft, sind noch unklar. Es wurde ein Krisenstab gebildet. Betroffen von der Lufthansa-Störung sind die IT-Systeme für das Einchecken ebenso wie für das Boarding. (fd)

Weitere Informationen folgen.

Derweil müssen Fluggäste auch am Freitag mit deutlichen Einschränkungen am Flughafen Frankfurt rechnen. Verdi hat einen ganztägigen Streik angekündigt.