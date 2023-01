Nach Silvesterkreuzfahrt: Medizinischer Notfall im Flieger nach Frankfurt

Flughafen Frankfurt

Schock in der Luft: Auf dem Weg zum Flughafen Frankfurt muss ein Eurowings-Flieger wegen eines medizinischen Notfalls in Miami zwischenlanden.

Frankfurt - Das Fliegen gehört zu den sichersten Fortbewegungsmitteln. Trotzdem ist vielen Passagieren manchmal etwas mulmig zumute – erst recht, wenn in der Luft unvorhersehbare Ereignisse geschehen. Dieses Schicksal ereilte nun am Sonntag (8. Januar) die Fluggäste eines Airbus A330-343 auf dem Weg zum Flughafen Frankfurt, wie aus den Flugdaten von flightradar24.com hervorgeht. Der Flieger der Fluggesellschaft Eurowings Discover, der in Montego Bay (Jamaika) gestartet war, musste wegen eines medizinischen Notfalls in Miami (USA) zwischenlanden.

Tragisch: Bereits auf dem Hinflug einige Wochen zuvor musste dieselbe Person medizinisch behandelt werden. Darüber berichtete das Portal schiffe-und-kreuzfahrten.de. Demnach hätte der Flieger den Flug aber fortsetzen können, weil sich medizinisches Fachpersonal an Bord befunden hätte.

Die Fluggäste seien mit dem Flieger allesamt zu einer Weihnachts- und Silvesterkreuzfahrt mit Start und Ziel in Jamaika gereist. Die betroffene Person habe laut des Reiseportals aufgrund der medizinischen Probleme aber nicht an der Kreuzfahrt teilnehmen können und war direkt nach dem Hinflug in ein Krankenhaus in Jamaika gebracht worden. Eine tatsächliche Besserung scheint sich dort allerdings nicht eingestellt zu haben, wie die Zwischenlandung im US-Bundesstaat Florida auf dem Rückflug beweist.

Ein Eurowings-Flieger musste auf dem Weg nach Frankfurt in Miami zwischenlanden.

Flieger muss auf dem Weg zum Flughafen Frankfurt zwischenlanden

Einen Tag verspätet, am Montag (9. Januar), landeten die Passagiere des umgelenkten Fluges, die vorübergehend in einem Hotel in Miami untergebracht worden waren, aber sicher in Frankfurt. Der Zustand der gesundheitlich angeschlagenen Person ist nicht bekannt. (nhe)

