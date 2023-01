Alle Inlandsflüge in den USA gestoppt - Auswirkungen auf Flughafen Frankfurt gering

Von: Niklas Hecht

In den USA bleiben aktuell alle Inlandsflüge aufgrund einer Computer-Panne am Boden. Flüge über den Atlantik zum Flughafen Frankfurt können sich dadurch verspäten.

Frankfurt - Aufgrund einer schweren Computer-Panne sind derzeit alle Inlandsflüge in den USA gestoppt. „Alle Flüge in den USA sind aufgrund eines Systemfehlers bei der Federal Aviation Administration im Zusammenhang mit NOTAMs eingestellt“, twitterte der britische Flugexperte Alex Macheras am Mittwoch (11. Januar) und machte damit als erster auf die Panne aufmerksam. Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA bestätigte die Meldung kurz darauf auf dem Kurznachrichtendienst und teilte mit, dass alle Inlandsflüge bis 9.00 Uhr Ortszeit in Washington (15.00 Uhr MEZ) am Boden bleiben müssten.

Das System, das Piloten und Bodenpersonal mit wichtigen Sicherheitsinformationen und Benachrichtigungen über Störungen im Flugablauf versorgt, war am Morgen ausgefallen. Techniker arbeiteten den Angaben zufolge nun daran, das Problem zu beheben. Das System sei neu gestartet, erklärte die FAA via Twitter. Einige der Funktionen seien bereits wieder verfügbar, aber es gebe nach wie vor Einschränkungen.

Flughafen Frankfurt: Computer-Panne wirkt sich nicht auf Lufthansa-Flüge aus

Am Mittwochmorgen (Ortszeit) waren laut der Webseite flightaware.com mehr als 1200 Flüge innerhalb, nach oder aus den USA verspätet, rund 100 waren ausgefallen. Auf Flüge der Lufthansa aus und in die USA wirke sich die Störung bei der FAA nicht aus, wie die Airline der dpa mitteilte.

Die Nachricht deckt sich mit der Antwort, die diese Redaktion auf Nachfrage vom Flughafen Frankfurt erhalten hat. Demnach sind die Auswirkungen der gestrichenen Inlandsflüge in den USA auf den größten deutschen Flughäfen nur sehr gering. Es könne sein, dass einige Flieger aus den USA etwas verspätet in Frankfurt einträfen, teilte ein Fraport-Sprecher mit. Weitere Konsequenzen erwarte man aber nicht. (nhe/dpa)

