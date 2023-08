„Bin ich fertig!“: Influencer-Drama am Flughafen Frankfurt

Eigentlich sollte es zur Survival-Show „7 vs wild“ gehen. Doch für Fitness-Influencer Sascha Huber stand am Flughafen Frankfurt zuvor eine erste große Hürde auf dem Programm.

Frankfurt - Eigentlich hätte der Stress erst in Kanada beginnen sollen: In der Show „7 vs wild“ werden sieben Kandidaten für sieben Tage in der Wildnis ausgesetzt. Mit dabei in der neuen Staffel sind unter anderem der Fitness-Influencer Sascha Huber und Internet-Entertainer Knossi. Doch bereits vor ihrem Abflug nach Nordamerika gab es das erste kleine Drama. Und der Flughafen Frankfurt spielte eine zentrale Rolle.

Denn nachdem Sascha Huber aus Österreich nach Frankfurt geflogen war, teilt er Knossi eine Hiobsbotschaft mit: „Der Koffer ist weg“. Zwei Stunden will der Fitness-Influencer am Flughafen Frankfurt auf sein Gepäck gewartet haben. Doch vergebens. Kein Koffer für die Reise zu „7 vs wild“ nach Kanada. Nach Angaben des Personals vor Ort sei er zwar in der Main-Metropole angekommen. Doch wo genau? Die große Frage. „‚7 in the Wild‘, das Abenteuer beginnt“, formulierte es der in der Not von Sascha Huber eingeschaltete Knossi.

Koffer-Gate am Flughafen Frankfurt bringt Fitness-Influencer an seine Grenzen

Letztlich sollte die Rettung in der misslichen Lage aber nicht weit entfernt sein. Sie fand sich im Handy des Fitness-Influencers. Denn über dieses konnte Sascha Huber den Standort eines AirTags ermitteln, der am verschwundenen Koffer aus Österreich angebracht war.

Erste Herausforderung am Flughafen Frankfurt vor Start von „7 vs wild“ für Sascha Huber

Der Flughafen Frankfurt jedoch ist ein verwirrendes Areal. Manche mögen sagen: ein Moloch aus Absperrungen, Sackgassen und Irrwegen. Entsprechend brauche der „7 vs wild“-Kandidat Hilfe, um dem Koffer sukzessive näher zu kommen. Die Bundespolizei sollte ein passender Ansprechpartner sein. „Der Koffer war laut AirTag am Parkplatz vor dem Flughafen, und wir haben sogar mit der Polizei danach gesucht“, erklärt Sascha Huber. Letztlich mit Erfolg. Der Österreicher ergänzt: „Ein Mitarbeiter hat den Koffer falsch platziert, und der Koffer ist deswegen die ganze Zeit am Flughafen herumtransportiert worden. Bin ich fertig!“

Inzwischen ist klar: Sascha Huber und Knossi sind in Vancouver angekommen. Inklusive des Koffers, der am Flughafen Frankfurt Sorgen bereitet hatte. Vier Stunden soll das Koffer-Gate vor Ort am Ende insgesamt gedauert haben. Auch der Reisepass, den der Fitness-Influencer aus Österreich anschließend noch im Flieger vergessen hatte, ist offenbar wieder aufgetaucht. Dem Auftakt von „7 vs wild“ steht offenbar nichts mehr im Wege. (fd)