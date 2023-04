Über 25.000 Euro im Schuh versteckt – kuriose Entdeckung am Flughafen

Von: Caspar Felix Hoffmann

Am Flughafen Frankfurt klicken gleich mehrfach die Handschellen. Rund ein Dutzend Haftbefehle werden vollstreckt. Und die Polizisten werden fündig.

Frankfurt – Mehr als 25.000 Euro Bargeld haben Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt im Schuh eines 66 Jahre alten Mannes gefunden. Das teilte die Bundespolizei am Montag (24. April) in Frankfurt mit. Der Mann sei zuvor bei der Einreise festgenommen worden.

Festnahme bei der Einreise: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Flughafen Frankfurt

In einem Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sei der 66-Jährige unentschuldigt der Hauptverhandlung ferngeblieben, so die Bundespolizei. Das Gericht habe deshalb Haftbefehl erlassen. Die Bundespolizei habe den Mann der Justiz übergeben. Die Ermittlungen zur Herkunft des Bargeldes habe der Zoll übernommen.

Die Bundespolizei vollstreckte am Wochenende (22. und 23. April) am Frankfurter Flughafen zudem rund ein Dutzend weitere Haftbefehle, wie die Behörde weiter mitteilte. Demnach muss unter anderem ein 43-Jähriger für rund vier Jahre ins Gefängnis. Ein 45-Jähriger müsse für zwei Monate hinter Gitter.

Erst in der Vorwoche hatte die Bundespolizei eine 26-Jährige am Flughafen Frankfurt festgenommen, weil sie ihre Geldstrafe nicht bezahlt hatte - ihre Familie übernahm schließlich das Bußgeld. (cas)