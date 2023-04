Flughafen Frankfurt: Airlines nehmen neue Ziele auf - Sommerflugplan veröffentlicht

Von: Marvin Hinrichsen

Der Flughafen Frankfurt stellt auf den Sommerflugplan um. Enthalten sind neue Destinationen, aber auch das Sitzplatzangebot wird aufgestockt.

Frankfurt - Langsam aber sicher stehen in Hessen und Frankfurt die wärmeren Tage bevor. Wer nicht abwarten kann, hat nun noch mehr Auswahl bei den Zielen, wenn der Flughafen Frankfurt vom Winterflugplan auf den Sommerflugplan umstellt. Doch auch die Auswirkungen der Osterferien sind für Reisende in Hessen spürbar. Wer fliegt, sollte also mehr Zeit einplanen.

„Die Umstellung gilt ab dem 26. März“, wie Flughafenbetreiber Fraport mitteilt. Die Zahl der Flüge werde diesen Sommer wieder ansteigen. So werden ab Frankfurt pro Woche durchschnittlich 4.258 Passagierflüge in alle Welt starten.

Der Flughafen Frankfurt stellt auf den Sommerflugplan um. (Symbolbild) © Julia Cebella/dpa/Symbolbild

Flughafen Frankfurt: Fraport bietet mehr Verbindungen im Sommerflugplan

Dies sei ein Wachstum von rund 17 Prozent gegenüber des Vorjahres. „Frankfurt bleibt damit das Tor zur Welt - kein anderer deutscher Flughafen bietet mehr Verbindungen rund um den Globus“, wie Betreiber Fraport berichtet.

Die Lufthansa nimmt fünf neue europäische Ziele ab Frankfurt in ihr Programm auf. So kämen jeweils vier Flüge pro Woche ins nordirische Belfast, sowie zwei tägliche Verbindungen nach London-Gatwick hinzu. Ebenfalls fliegt die Lufthansa Oviedo nahe der Costa Verde im Norden Spaniens ab sofort dreimal die Woche an.

Sitzplatzangebot steigt in den Flugzeugen am Flughafen Frankfurt Im Vergleich zum Sommer 2022 sei das Sitzplatzangebot um 16 Prozent auf durchschnittlich 758.000 Sitzplätze pro Woche angestiegen. Davon fielen laut Mitteilung vom Betreiberdes Flughafen Frankfurt, Fraport 289.000 Plätze auf Interkontinental-Flüge.

Neu dazu kommen auch zehn wöchentliche Flüge nach Skopje in Nordmazedonien. Flüge an die französische Atlantikküste (Biarritz) bietet Lufthansa einmal pro Woche. Bei der Lufthansa-Tochter Eurowings Discover, steht die südfranzösische Stadt Montpellier neu im Sommerprogramm.

Flughafen Frankfurt: Non-Stop-Verbindung von Condor im Sommerflugplan

Erstmals bietet Condor eine Non-Stop-Verbindung nach Edmonton (Kanada) an. In Europa fliegt Condor neue Ziele in Island an. Je einmal die Woche Akureyri sowie Egilsstaðir. In Ägypten kommt der Sphinx International Airport in Gizeh jeweils mit zwei wöchentlichen Flügen hinzu.

Die Fluggesellschaft Singapore Airlines stockt die Verbindung nach Singapur auf. So würden sie erstmalig bis zu dreimal täglich nach Südostasien fliegen. Für Flüge nach Palma de Mallorca sorge der Einsatz der LH-Boeing 747–400 an vier Sonntagen im April für mehr Sitzplätze. Ab Mitte Juli fliege die südkoreanische Fluggesellschaft Asiana für einen Monat sieben wöchentliche Flüge nach Seoul. (Marvin Hinrichsen)