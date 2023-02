Feuerteufel unterwegs? Mehrere Brände innerhalb kürzester Zeit

Von: Florian Dörr

Nachdem innerhalb kürzester Zeit mehrere Brände in Groß-Umstadt gemeldet werden, geht die Polizei im Kreis Darmstadt-Dieburg von Brandstiftung aus.

Groß-Umstadt - Ist ein Feuerteufel in Groß-Umstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) unterwegs? Nach mehreren Feuern, die am Sonntagmorgen (19. Februar) ausgebrochen waren, geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Wie die Beamten berichten, wurden sie gegen 6.30 Uhr in den Adenauerring in Groß-Umstadt gerufen. Hier war zunächst ein Krankenfahrstuhl in Brand geraten. Das Gefährt befand sich in unmittelbarer Nähe eines Gebäudes, sodass dessen Fassade beschädigt wurde. Noch während der Anfahrt der Feuerwehr wurden zwei weitere Brände in unmittelbarer Nähe gemeldet.

Brände in Groß-Umstadt: Feuerwehr mit mehreren Aufgaben am Adenauerring

In einem größeren Wohngebäude geriet ein Kellerverschlag in Brand. Aufgrund des schnellen Einsatzes der Feuerwehr, so heißt es bei der Polizei zu dem Feuer in Groß-Umstadt, konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Rest des Wohnhauses abgewendet werden.

Doch auch das war nicht der letzte Tatort, den der mutmaßliche Feuerteufel in Brand steckte: Weiterhin ging ein geparkter Mercedes in Flammen auf. Durch das Feuer wurden zudem ein VW Polo und diverse Mülltonnen beschädigt.

Immerhin: Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand durch die Brände in Groß-Umstadt. Der Sachschaden ist jedoch hoch: Er wird nach Angaben der Polizei auf 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Entsprechende Experten der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg haben die Ermittlungen übernommen. (fd)

