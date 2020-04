Feuer in Dietzenbach: Dachstuhl von Wohnhaus eingestürzt

In Dietzenbach hat ein Wohnhaus gebrannt. Der Dachstuhl des Hauses ist eingestürzt.

Feuer in Wohnhaus in Dietzenbach im Kreis Offenbach

in Wohnhaus in im Feuerwehren aus mehren Städten im Einsatz

Dachstuhl des Wohnhauses eingestürzt

Dietzenbach - In Dietzenbach im Kreis Offenbach hat ein Wohnhaus gebrannt. Der Dachstuhl des Gebäudes ist eingestürzt.

Die Feuerwehr wurde um 12.55 am Donnerstag (16.04.2020) zu einem Feuer in der Römerstraße in Dietzenbach im Kreis Offenbach gerufen. Ein Wohnhaus brannte. Nach ersten Informationen war das Feuer in der Küche des Gebäudes ausgebrochen. Danach hatte sich der Brand ausgebreitet. Als die Feuerwehr eintraf, hatte der Brand bereits auf das gesamte Haus erfasst. Da der Brand bereits den Dachstuhl des Hauses erfasst hatte, musste die Feuerwehr von einer Drehleiter aus mit den Löscharbeiten fortfahren.

Grund für Feuer in Dietzenbach noch unbekannt

Der Schaden an dem Gebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 50.000 Euro. Verletzte hat es bei dem Feuer in Dietzenbach im Kreis Offenbach nicht gegeben.

Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt. Neben der Feuerwehr Dietzenbach waren auch die Feuerwehr Rödermark, die Freiwillige Feuerwehr Neu-Isenburg, die Feuerwehr Heusenstamm und Rettungskräfte des Kreis Offenbach im Einsatz. Die Kriminalpolizei soll nach dem Brand die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufnehmen.

Bereits im vergangenen Jahr Brände in Dietzenbach

Bereits im Dezember 2020 hatte es einen Brand in einem Hochhaus in Dietzenbach im Kreis Offenbach gegeben. 17 Menschen mussten per Drehleiter vor den Flammen gerettet werden. Eine Wohnung im neunten Stock hatte so stark gebrannt, dass Flammen aus dem Fenster schlugen. Mit 35 Mitgliedern im Einsatz musste die Feuerwehr Dietzenbach fast ihr gesamtes Personal aufbringen, um den Brand zu bekämpfen. Die betroffene Wohnung war vollständig ausgebrannt. Der Schaden dieses Feuers in einem Hochhaus in Dietzenbach belief sich auf mehr als 150.000 Euro.

Im September konnten Anwohner den Brand einer Heizdecke in Dietzenbach selbst löschen. Zum Einsatz der Feuerwehr kam es in diesem Fall nicht.