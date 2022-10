Sieger des Frankfurt Marathon stehen fest

Von: Sebastian Richter

Der Start beim Frankfurt Marathon 2022. © Hannes Albert/dpa

Der Frankfurt Marathon ist in vollem Gange. Die ersten Langstreckenläufer erreichen bereits die Ziellinie.

Frankfurt – Beim Frankfurt Marathon nach zwei Jahren Pause sind nach etwas über zwei Stunden die Läufer ins Ziel gekommen. Die beste Zeit schaffte Brimon Kipkorir Misoi mit 2:06:11 Stunden, etwa eine Minute vor seinem kenianischen Landsmann Samwel Nyamai Mailu (2:07:19) und Derese Gelelta Ulfata (2:07:30).

Mit 2:11:28 Stunden verpasste der nationale Marathon-Meister Hendrik Pfeiffer die Norm für die Weltmeisterschaft 2023 in Budapest (2:09:40 Stunden wären nötig gewesen). Der in Eritrea geborene und eingebürgerte Filimon Abraham (Regensburg) brach den zweiten Marathon seiner Karriere vorzeitig ab. Bereits im Frühjahr beendete er seinen Lauf in Hamburg.

Frankfurt Marathon: Deutsche Favoritin muss abbrechen

Bei den Frauen kam Sally Kaptich mit 2:23:11 Stunden als schnellste Läuferin ins Ziel. Es folgen Helah Kiprop (2:24:40 Stunden) und Jackline Chepngeno (2:25:14).

Thea Heim, Vereinskollegin bei der LG Telis Finanz Regensburg und mit der schnellsten Bestzeit als Deutsche im Starterfeld, musste das Rennen auch vorzeitig abbrechen. Zwischen Kilometer 25 und 30 war ihr schwindelig geworden.

Im Vorfeld des Frankfurt Marathon kam es in der Stadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Noch bis zum Abend werden einige Straßen in der Stadt gesperrt sein. (spr/dpa)