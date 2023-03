Explosion zerstört Wohnhaus – Verschüttete Person gerettet

Von: Christoph Sahler

Kurz hinter der hessischen Grenze kommt es in Ingelheim am Rhein zu einer Explosion. Ein Wohnhaus wird dabei zerstört. Der Bewohner wird gerettet.

Ingelheim am Rhein - Eine Explosion hat am Dienstagvormittag (28. März) das sonst so beschauliche Rheingau auf der rheinland-pfälzischen Seite erschüttert. In Heidesheim, einem Stadtteil von Ingelheim am Rhein (Landkreis Mainz-Bingen), der gegenüber dem hessischen Eltville (Rheingau-Taunus-Kreis) liegt, ist hierbei ein Bewohner verschüttet worden, berichtet die Polizei Rheinland-Pfalz.

Der Mann wurde von der Feuerwehr aus einem Hohlraum gerettet und zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie Anna Dexheimer von der Polizei Rheinland-Pfalz gegenüber den Reportern von 5Vision.News erklärte, handelt sich bei dem Herrn um den Bewohner des Einfamilienhauses. Er sei durchgehend ansprechbar gewesen, weshalb zum jetzigen Zeitpunkt nicht von schwereren Verletzungen ausgegangen werde. Doch: „Das Haus liegt in Trümmern.“ Laut dpa-Informationen wurden außerdem zwei Bauarbeiter bei der Explosion leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht worden.

Nach einer Gasexplosion liegt das Wohnhaus in Heidesheim in Trümmern. © 5Vision.News

Rheinland-Pfalz: Anwohner nach Explosion evakuiert - Bauarbeiten wohl Auslöser

Wie es zu der Explosion gekommen ist, wird aktuell noch von der Feuerwehr geprüft. Da auf der Straße vor dem Haus gerade Bauarbeiten stattfinden, könnte es hierbei zu einem Gausaustritt gekommen sein. Rund um die Einsatzstelle wurden die anliegeden Gebäude geräumt, berichtet Dexheimer. Etwa 80 Anwohner mussten den Bereich nach Angaben der Sprecherin zunächst verlassen. Die Absperrung bleibe bestehen, bis sichergestellt sei, dass kein Gas mehr austrete und für die Anwohner keine Gefahr mehr bestehe. (csa)

