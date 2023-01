Explosion in Wiesbaden: Ursache geklärt - Zwei Menschen verletzt

Von: Christoph Sahler, Sebastian Richter

Teilen

In Wiesbaden kommt es zu einer Explosion in einem Bungalow. Zwei Menschen werden verletzt. Die Ursache für den Vorfall wurde inzwischen geklärt.

Update vom Donnerstag, 5. Januar, 10.32 Uhr: Am frühen Donnerstagmorgen (5. Januar) gegen 7.30 Uhr sind bei der Feuerwehr Wiesbaden mehrere Notrufe eingegangen, die auf eine Explosion am Hessenring hindeuteten. Dies teile der stellvertretende Amtsleiter, Johannes Mumbacher, jetzt mit. Die Ursache für den Vorfall sei inzwischen geklärt, die beiden Bewohner befinden sich verletzt im Krankenhaus.

Laut Mumbacher traf am Morgen zunächst die Freiwillige Feuerwehr Norderstadt vor Ort ein, da deren Wache in unmittelbarer Nähe liegt. Kurze Zeit später trafen die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr ein. „Vor dem Haus befanden sich zwei verletzt Personen“, berichtet Mumbacher gegenüber 5Vision.News. „Mehrere Fenster sowie die Haustür waren aufgeflogen und deuteten auf eine Explosion hin.“

Die Feuerwehrleute stellten einen Brand im Wohnzimmer fest, den sie rasch unter Kontrolle bringen konnten. Nun wurden die Stadtwerke Gas alarmiert, da vieles auf eine Gasverpuffung hindeutete. In Zusammenarbeit mit den Experten wurde die Ursache schließlich lokalisiert. „Es deutet darauf hin, dass einen Defekt in Gasleitung, die zum Haus führt, gegeben hat und es dadurch im Boden vor dem Gebäude zur Explosion kam“, erklärt Mumbacher.

In Wiesbaden kam es zu einer Explosion. Die Feuerwehr ist vor Ort. © 5.Vision.News

Explosion in Wiesbaden: Feuerwehr im Großeinsatz

Erstmeldung vom Donnerstag, 5. Januar, 9.14 Uhr: Aktuell kommt es zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr in Wiesbaden. Am Hessenring ist es zu einer Explosion gekommen, wie die Beamten auf Twitter mitteilen. In einem Bungalow sei es demnach zu einer Verpuffung gekommen, auch ein Feuer sei ausgebrochen.

Zwei Menschen mussten durch die Feuerwehr gerettet worden, schreibt die Feuerwehr weiter. Das Feuer konnte inzwischen gelöscht werden. Die genauen Hintergründe sind noch unklar, die Einsatzkräfte sind weiter auf der Suche nach der Ursache. (spr/csa)