Geldautomatensprengung: Wohnhaus beschädigt - Verschätzten sich Täter mit Sprengstoff-Dosis?

Von: Florian Dörr

Bei einer Geldautomatensprengung in Obertshausen (Kreis Offenbach) kommt es zu einer gewaltigen Explosion. Die Täter gingen anders „als üblich“ vor.

Obertshausen - Nächste Geldautomatensprengung in Hessen: In der Nacht zum Dienstag (24. Januar) kam es zu einer Explosion in Obertshausen im Kreis Offenbach. Die Sprengung war so massiv, dass Teile der Filiale, der Decke und Fassade und vermutlich sogar des Mauerwerks massiv zerstört wurden, wie die Reporter von 5vision.news mitteilen. Dabei besonders heikel: Der Commerzbank-Geldautomat befindet sich im Erdgeschoss eines großen Wohnhauses. Die Täter setzten also das Leben zahlreicher Unbeteiligter aufs Spiel.

Die Explosion ereignete sich gegen 3.15 Uhr im Bereich der Beethovenstraße in Obertshausen. Die alarmierte Polizei startete umgehend einen Großeinsatz. Dutzende Polizeibeamte waren mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber an der Großfahndung nach den Tätern beteiligt. Bislang jedoch ohne Erfolg.

Geldautomat in Obertshausen (Kreis Offenbach) gesprengt: Offenbar kein Gas im Einsatz

Wie die Reporter von 5vision.news erklären, handelte es sich bei der Explosion um eine besonders schwere. Beamte vor Ort vermuteten demnach, dass sich die Kriminellen bei der Dosis des Sprenggemischs verschätzt hatten und dabei eine enorme Explosion herbeiführten. Vermutlich wurde die Explosion am Commerzbank-Geldautomaten in Obertshausen nicht „wie üblich“ mit Gas herbeigeführt, sondern mit echtem Sprengstoff. Dies wird nun unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen sein. Das Sprengstoffkommando des hessischen Landeskriminalamts musste anrücken, um die Gefahr innerhalb der Filiale zu beurteilen und weitere Ermittlungen einzuleiten.

Die Commerzbank-Filiale in Obertshausen befindet sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses. © 5vision.news

Die Täter konnten Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeuten. Auch auf der Straße vor der Filiale an der Beethovenstraße lagen etliche Geldscheine verstreut. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr der Stadt Obertshausen, Rettungsdienst, Katastrophenschutz der Malteser und Landeskriminalamt im Großeinsatz vor Ort. (fd)

Zuletzt hatten Automatensprenger in der Region an Heiligabend zugeschlagen.