Großes Erdöl-Vorkommen in Hessen gefunden - Menge „über unseren Erwartungen“

Von: Florian Dörr

Teilen

Bei einer Bohrung in Südhessen wurde ein Erdöl-Vorkommen ausgemacht. (Archiv) © Rhein Petroleum

Erfolg für die Erdölförderung in Hessen: Im Süden des Bundeslandes wurde in 1700 Metern Tiefe offenbar ein „interessantes“ Vorkommen entdeckt.

Riedstadt - Im südhessischen Riedstadt (Kreis Groß-Gerau) ist erneut Erdöl gefunden worden. Die Firma Rhein Petroleum teilte am Montag (21. August) mit, vieles deute derzeit „auf ein interessantes Vorkommen“ hin, das sowohl hinsichtlich der Menge als auch der Qualität über den Erwartungen liege: „Erste Messungen und Tests zeigen, dass die geologische Struktur signifikant erdölführend ist.“ Die entsprechenden Schichten in rund 1700 Metern Tiefe seien mächtiger, als vor der Bohrung angenommen, mit der das Vorkommen erkundet wurde. Weitere Tests sollen nun folgen.

Erste Laboruntersuchungen hätten eine sehr hohe Qualität des Erdöls gezeigt: „Es ist leicht, schwefelarm und reich an wertvollen Inhaltsstoffen“, teilte die in Heidelberg ansässige Firma mit. Das Öl eigne sich demnach besonders für die industrielle Weiterverarbeitung und die Herstellung von Produkten wie Arzneimittel oder hochwertige Kunststoffe.

Erdölfund in Hessen kann auch für Herstellung von Arzneimitteln nützlich werden

Wie geht es weiter nach dem jüngsten Erdölfund in Hessen? In den kommenden Tagen startet Rhein Petroleum nach eigenen Angaben eine umfassende Testphase, die weitere Erkenntnisse über die ölführenden Lagerstätten bringen soll. „Hierzu werden in die Bohrung ein dünner Förderstrang und eine Pumpe eingebaut, unmittelbar danach wird die Bohranlage mit dem rund 35 Meter hohem Turm abgebaut.“

Rhein Petroleum gewinnt bereits Öl in dem Gebiet bei Riedstadt im Kreis Groß-Gerau. Seit 2018 fördert das Unternehmen aus der Bohrung „Schwarzbach 1“ dauerhaft Erdöl und bereitet es in einer entsprechenden Anlage auf. Von dort wird der Rohstoff aus dem Hessischen Ried mit Lkws in die nahe gelegene Raffinerie nach Karlsruhe transportiert. Die für die bisherige Förderung nötige Produktionsanlage könne auch für den neuen Erdölfund verwendet werden. Zurzeit werden nach Angaben der Firma rund zwei Prozent des bundesweit verbrauchten Erdöls in Deutschland gefördert. (fd/dpa)