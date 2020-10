Erneute Hamsterkäufe wegen Corona-Pandemie? Bilder von leeren Regalen verbreiten sich

Klopapier avancierte zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr für einige Wochen zum „weißen Gold“. Geht es jetzt wirklich wieder los?

Gibt es aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen wieder vermehrt Hamsterkäufe ?

wieder vermehrt ? In sozialen Netzwerken mehren sich Bilder von leeren Regalen.

Politik und Verbände beschwichtigen - und es gibt Alternativen zum Supermarkt.

Frankfurt – Es klingt ein bisschen wie ein Déjà Vu: die Meldung von Hamsterkäufen aus Angst vor einem „Lockdown“. Im Frühjahr war zeitweise kein Produkt so beliebt, wie Toilettenpapier, außer vielleicht Nudeln. Im Internet tauchten - sicher nicht ganz ernst gemeinte - Rezepte auf, wie sich aus beidem die besten Köstlichkeiten kochen lassen. Nun häufen sich erneut Meldungen, dass einige Produkte des täglichen Bedarfs wieder knapp würden – auch befeuert durch soziale Netzwerke.

Politik und Verbände beschwichtigen Ängste vor Klopapiermangel

Schon fühlt sich Hessens Verbraucherschutzministerin Priska Hinz (Grüne) eine einfache Wahrheit zu verkünden: „Es gibt genügend Klopapier für alle und jeden - und das an jedem Tag.“ Es bestehe keine Gefahr eines Mangels, auch im Frühjahr habe es diesen nicht gegeben, sagte sie gegenüber dem Radiosender hr3. Hamsterkäufe seien daher nicht notwendig.

Wir alle haben noch die Bilder leerer Regale in den ersten Wochen der #Coronakrise im Kopf. Wie damals, gibt es auch heute keine Versorgungsengpässe! Verbraucherschutzministerin @PriskaHinz: "Auch über Herbst & Winter werden genügend Lebensmittel in den Geschäften sein." #Hessen pic.twitter.com/KGl7m8Tnng — Umweltministerium Hessen (@UmweltHessen) October 19, 2020

Ähnlich sieht es der Einzelhandelsverband in Hessen. „Derzeit beobachten wir keine flächendeckenden Veränderungen des Einkaufsverhaltens der Kundinnen und Kunden“, so Verbandspräsident Jochen Ruths. Die Nachfrage gehe nicht über den normalen Bedarf hinaus. Ruths stellte auch klar, dass es trotz steigender Corona-Zahlen keinen Grund für Hamsterkäufe wie im Frühjahr gebe. Denn die Warenversorgung sei stabil. Sorgen um einen Mangel an Nudeln oder Desinfektionsmittel braucht sich demnach niemand machen.

Bilder in sozialen Netzwerken hatten Hamsterkäufe angeregt

In sozialen Netzwerken hatten sich zuletzt Bilder gehäuft, die leere Klopapier-Regale zeigten. Hierdurch war die Sorge angeheizt worden, dass bald wieder eine Knappheit bei dem beliebten Alltagsprodukt ausbrechen könnte. Das hatte einige Menschen offenbar wieder zu Hamsterkäufen animiert - in einigen Supermärkten waren die Regale erneut leer. So unter anderem das Klopapier-Regal bei Rewe in Frankfurt-Rödelheim, dass am Montag wie leer gefegt war, wie ein Leser berichtet. (Marcel Richters)