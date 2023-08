Was fehlt in Frankfurt? - Leser-Umfrage liefert eindeutige Ergebnisse

Von: Josefin Schröder

Teilen

Frankfurt gilt als Stadt mit eigenwilligem Charme, Heimatliebe hin oder her. Wir haben Leser gefragt, was in Frankfurt fehlt. Die Antworten sind eindeutig.

Frankfurt - Die Skyline, das Museumsufer, ein internationaler Flughafen - Frankfurt hat viel zu bieten und landete 2022 weltweit auf Platz 7 der Städte mit der höchsten Lebensqualität. Trotzdem gehört die Metropole am Main nicht zu den beliebtesten Städten Deutschlands. Auch die größten Lokalpatrioten müssen zugeben: Bei manchen Dingen ist noch Luft nach oben. Auf Facebook teilen FNP-Leser, was ihnen persönlich in Frankfurt fehlt und was sie sich für ihre Stadt wünschen.

In Frankfurt fehlt es an Sauberkeit

Laut den Kommentaren bei Facebook ist die Stadt vielen zu dreckig. Mangelende Sauberkeit wird in der Umfrage immer wieder genannt. Konkret werden „saubere Bahnhöfe und saubere Straßen“ in Frankfurt vermisst. Ein Nutzer wünscht sich extra „Ordnungshüter auf der Straße für mehr Sauberkeit“. Vor einigen Jahren lief die Kampagne #cleanffm. 1000 zusätzliche Mülleimer, enger getaktete Reinigungsintervalle und wiederverwendbare Coffee-to-go-Becher sollten die Mainmetropole sauberer machen. Nach Aussagen der FNP-Leserschaft, hat Frankfurt in puncto Sauberkeit immer noch viel aufzuholen.

Bezahlbarer Wohnraum in Frankfurt fehlt

Wertet man die Umfrage aus, gehört der Wunsch nach bezahlbarem, ansprechendem Wohnraum zu den meist genannten Antworten. Wer in Frankfurt wohnen will, muss sich auf hohe Mieten und ein kostspieliges Leben einstellen. Laut Statista hat Frankfurt nach München die höchsten Mietpreise für Wohnungen in Deutschland. Hinzukommt, dass die Nachfrage nach Mietangeboten den verfügbaren Wohnraum in Frankfurt übersteigt. Die Wohnungsknappheit in Frankfurt scheint ein drängendes Problem, was viele Bürger beschäftigt.

Frankfurt am Main: Eine kleine Metropole mit internationalem Charme. © Arne Dedert/dpa-Bildfunk

Frankfurt soll sicherer werden

Auch Sicherheit, Ordnung und Respekt werden in der Kommentarspalte immer wieder genannt. Daran würde es Frankfurt eindeutig mangeln. Von fehlendem „Respekt und Anerkennung gegenüber Rettungs- und Pflegekräften“ ist außerdem die Rede. Ein Leser vermisst allgemein „gutes Benehmen“ in der Stadt. Es ist kein Geheimnis, dass Frankfurt in der bundesweiten Kriminalstatistik regelmäßig ganz oben auftaucht. Nach Angaben der Polizei beschränkt sich die Kriminalität in Frankfurt nicht ausschließlich auf bestimmte Stadtteile, allerdings finden die meisten Straftaten im Bahnhofsviertel statt. Hauptdelikte in der Stadt seien Diebstahl, Raub und Körperverletzung.

Frankfurt braucht anderes Verkehrskonzept

Zum Verkehr in Frankfurt und den verschiedenen Mobilitätsformen, gibt es unterschiedliche Meinungen: Für die einen gibt es zu viele Fahrradwege, für die anderen zu wenig. Ein Nutzer wünscht sich eine autofreie Innenstadt und der andere eine einheitliche, deutliche Kennzeichnung des ÖPNV. „Als Fremder findet man nichts“ ergänzt er sein Kommentar. Einige fordern einen günstigeren Nahverkehr. Auch der Mangel an Parkplätzen wird häufiger kritisiert. Ob Roller, Fahrrad oder Auto - das aktuelle Verkehrskonzept hat laut FNP-Leserschaft noch deutliches Verbesserungspotenzial.

Für mehr öffentliche Toiletten in Frankfurt

Laut den Kommentaren bei Facebook fehlen in Frankfurt nicht nur Wohnraum, sondern auch öffentliche Toiletten. Ein Spaziergang am Main oder in einem der vielen Parks ist zwar schön, wäre aber noch schöner, mit benutzbaren Toiletten für die Allgemeinheit, so das Stimmungsbild der Leser. Auch der Wunsch nach Trinkwasserbrunnen wird genannt. Die Toiletten-Kritik ist nicht neu. Derzeit gibt es in Frankfurt 112 öffentliche Toiletten. Im April teilte die Stadt mit, an 26 neuen Standorten Sanitäranlagen zur Verfügung stellen zu wollen. (Josefin Schröder)