„Rosins Restaurants“: Rettet Sternekoch damit das „Rosmarino“ in Königstein? „Sonst bist du irgendwann ein Sozialfall“

Von: Florian Dörr

In der neuen Folge „Rosins Restaurants“ ging es in den Taunus: Das „Rosmarino“ in Königstein brauchte Hilfe.

Update vom Freitag, 16. Dezember, 10.29 Uhr: „Ich habe Angst“, sagt Antonio Cicchino vom Restaurant „Rosmarino“ in Königstein am Taunus. Am Donnerstagabend (15. Dezember) war auf Kabel 1 in „Rosins Restaurants“ zu sehen, wie Zwei-Sterne-Koch Frank Rosin helfen wollte, die Gastronomie im Hallenbad zu retten. Er hatte spontan 20 Testesser geladen - und der Gastronom war ordentlich überfordert.

Doch schlimm ist anders: „Ganz viel Potenzial“, meint Rosin, auch wenn die Gäste nur bedingt überzeugt waren. Sie vergaben zweieinhalb von fünf Sternen. Aber: Das Essen kam an. Der Betreiber mit seiner herzlichen Art ebenfalls. Das Ambiente allerdings nicht. Und der TV-Koch diagnostizierte eine gewisse „Leck-mich-am-Arsch-Einstellung“ beim Mann hinter der Theke. Und: Braucht ein Pasta-Experte wirklich Pommes und Cheeseburger auf der Spiesekarte? Der Gastronom meint: In Restaurants, die in Hallenbädern untergebracht sind, wird genau das verlangt. Alle machen es doch. Rosin: „Wenn alle aus dem Fenster springen, dann springst du auch“

„Rosins Restaurant“ auf Kabel 1 aus Königstein im Taunus: „Rosmarino“ mit mehr Ambiente und Struktur

Entsprechend klar ist die Aufgabenstellung: Das kulinarische Können von Antonio Cicchino im „Rosmarino“ in Königstein im Taunus passt. Alles darüber hinaus hat Verbesserungspotential: Ambiente, Struktur und Marketing. „Sonst bist du irgendwann ein Sozialfall“, prognostiziert der Sternekoch in „Rosins Restaurants“ auf Kabel 1. Entsprechend: Umgestaltung, Neukonzeptionierung, Werbetrommel.

Am Ende zeigt „Rosins Restaurants“ auf Kabel 1 das Ergebnis des zweiten Testessens nach der „Entchaotisierung“ durch den Zwei-Sterne-Koch. Und tatsächlich: Die Gäste scheinen begeistert. Viereinhalb von fünf Sternen vergeben sie. „So wird das was. Ich glaube, das wird die Bude überhaupt hier in Königstein“, meint Frank Rosin. Und Antonio Cicchino? Der hat neuen Mut gefasst.

Sternekoch Frank Rosin war mit seiner TV-Show „Rosins Restaurants“ erneut im Taunus zu Gast. © Malte Ossowski/Sven Simon/imago

„Rosins Restaurants“ im Taunus: Sternekoch soll „Rosmarino“ aus verzwickter Lage helfen

Erstmeldung vom Donnerstag, 15. Dezember, 15.04 Uhr: Kann Frank Rosin helfen? Antonio Cicchino betreibt sein italienisches Restaurant „Rosmarino“ in Königstein im Taunus. Eigentlich möchte er hier mit Gerichten aus seiner Heimat überzeugen. Doch die Gastronomie befindet sich in einem Hallenbad - und die Gäste verlangen fast ausschließlich nach Pommes.

In der neuen Folge von „Rosins Restaurants - ein Sternekoch räumt auf“, die heute (15. Dezember) um 20.15 Uhr auf Kabel 1 gezeigt wird, soll ein Weg aus der Misere gefunden werden.

„Rosins Restaurant“ auf Kabel 1 aus Königstein im Taunus: „Rosmarino“ braucht neue Gäste

Denn: Nicht nur aus kulinarischer Sicht ist die Lage im „Rosmarino“ in Königstein im Taunus unbefriedigend. Auch finanziell bleibt am Ende des Monats kaum etwas übrig für den Betreiber. Für Antonio Cicchino ist die Situation belastend. Seine Befürchtung: Das Problem hängt auch mit der versteckten Lage zusammen. Denn Gäste von außerhalb bleiben aus. Die braucht es aber, um das Restaurant profitabel betreiben zu können.

Nun ist Zwei-Sterne-Koch Frank Rosin gefragt. Mit zahlreichen Tipps und Tricks im Gepäck soll er dem Restaurant von Antonio Cicchino eine neue Chance verschaffen. Durch ein Coaching und bessere Vermarktung soll endlich neues Publikum angezogen werden. Wie das konkret aussieht, das zeigt sich heute Abend in „Rosins Restaurants“ auf Kabel 1. Dem TV-Koch bleiben nur wenige Tage Zeit, den Laden in Königstein im Taunus auf die Füße zu stellen.

Für Frank Rosin ist es übrigens nicht der erste Besuch im Taunus: Bereits im Sommer wurde eine Folge von „Rosins Restaurants - ein Sternekoch räumt auf“ aus der Region gezeigt. Damals kümmerte er sich ums „Punto Latino“ in Schmitten. (fd)