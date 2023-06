Knapp vorbeigeschrammt: Entgleisung verhindert Zugunglück am Hauptbahnhof Frankfurt

Von: Florian Dörr

Teilen

Um eine Kollision mit einem ICE zu verhindern, springt eine Regionalbahn am Hauptbahnhof Frankfurt aus den Gleisen.

Update vom Sonntag, 28. Mai, 13.50 Uhr: Der Nebel um den entgleisten Regionalexpress am Frankfurter Hauptbahnhof lichtet sich. Wie die Frankfurter Rundschau nun berichtete, war es am Donnerstag (25. Mai) beinahe zu einem Zugunglück mitten im Hauptbahnhof gekommen. Am Ende des Bahnsteigs von Gleis 13 seien um 17.27 Uhr zwei Züge direkt aufeinander zugerollt. Bevor es zu einem Zusammenstoß zwischen dem ICE 1671 und dem Regionalzug der Hessischen Landesbahn kommen konnte, habe sich ein Notmechanismus aktiviert, der die gelb-rote Regionalbahn habe entgleisen lassen. Zuvor habe der Zug offenkundig ein Sperrsignal überfahren. Die FR beruft sich in ihren Schilderungen auf Foto- und Videomaterial, das der Zeitung vorliege.

Die Schienenunternehmen hatten am Freitag zunächst nur von einer Entgleisung einer Rangierfahrt ohne Reisende gesprochen. Laut FR befanden sich in dem ICE, der von Ostseebad Binz über Gießen und Darmstadt nach Karlsruhe unterwegs gewesen war, mehrere hundert Passagiere. Eine Sprecherin der Landesbahn nannte gegenüber der Frankfurter Zeitung als wahrscheinlichen Grund der Entgleisung „eine Unachtsamkeit des Triebfahrzeugführers“. Nach bisher vorliegenden Informationen hätte der Regionalexpress nicht auf dem Gleis des ICE fahren dürfen.

Trotz des glimpflichen Verlaufs ist der Schaden des Beinahe-Zugunglücks beachtlich. Die Hessische Landesbahn bezifferte die Kosten für die Reparatur ihres Fahrzeugs gegenüber der FR auf 200.000 Euro. Bis in den späten Abend hinein hätten Fachleute daran gearbeitet, den Zug wieder auf das Gleis zu heben.

Zug am Hauptbahnhof Frankfurt entgleist - Deutsche Bahn äußert sich

Update vom Freitag, 26. Mai, 15.43 Uhr: Nach einem Rangierunfall vor dem Hauptbahnhof Frankfurt ist die Unfallursache weiter unklar. Die Untersuchungen zu den Hintergründen der Zugentgleisung liefen, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Freitag in Frankfurt gegenüber der dpa mit.

Der Regionalexpress war am Donnerstagnachmittag aus noch ungeklärten Gründen aus den Schienen gesprungen. Wie eine Bahnsprecherin mitteilte, wurde niemand verletzt. Fahrgäste waren nicht an Bord. Wegen des Unfalls waren am Donnerstag zwischenzeitlich vier Gleise gesperrt, Züge wurden umgeleitet und es kam zu Verspätungen.

Zug am Hauptbahnhof Frankfurt entgleist - ICE muss evakuiert werden

Erstmeldung vom Freitag, 26. Mai, 8.49 Uhr: Vor dem Frankfurter Hauptbahnhof ist am Donnerstagnachmittag (26. Mai) ein Regionalexpress aus den Schienen gesprungen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn gegenüber der dpa. Wegen des Unfalls, der gegen 17.25 Uhr - also noch während der Zeit, in der unzählige Pendler unterwegs sind - beim Rangieren geschehen sei, hätten Gleise gesperrt werden müssen.

Glück im Unglück: Fahrgäste waren nicht an Bord des entgleisten Regionalexpresses. Verletzt wurde entsprechend niemand.

Zug am Hauptbahnhof Frankfurt entgleist: Verspätungen nach Gleissperrungen

Dennoch hatte der Vorfall am Frankfurter Hauptbahnhof direkte Auswirkungen. Am deutlichsten traf es Bahnkunden, die in einem ICE in Richtung Darmstadt unterwegs waren. Ihr Zug konnte seine Fahrt nicht fortsetzen, die Fahrgäste mussten nach Angaben der Bahn evakuiert werden. Wie viele Menschen betroffen waren, ist nicht bekannt.

Die Regionalbahn vorne wurde zum Entgleisen gebracht - und kam erst neben einem entgegenkommenden ICE zum Stehen. © Keutz TV

Insgesamt waren am späten Donnerstagnachmittag zwischenzeitlich vier Gleise gesperrt. Züge wurden umgeleitet, es kam zu Verspätungen.

Arbeiten nach Rangierunfall am Hauptbahnhof Frankfurt über Stunden

Am Abend liefen die Arbeiten noch, um den Regionalexpress der Hessischen Landesbahn wieder auf die Gleise zu setzen, sagte die Sprecherin. Da die Stelle aber umfahren werden konnte, musste zu diesem Zeitpunkt mit keinen weiteren Einschränkungen im Zugverkehr mehr gerechnet werden, weder im Fernverkehr der Deutschen Bahn, noch im Regional- und S-Bahn-Verkehr. (fd)

Auch ein anderes Problem behinderte zuletzt den Bahnverkehr rund um Frankfurt. Aufgrund einer Störung in einem Stellwerk bei Mainz war die ICE-Verbindung zwischen der Main-Metropole und Wiesbaden unterbrochen.