„Geplanter Angriff“ vor DFB-Pokal-Duell: SGE-Fans lauern am Bahnhof Darmstadt-Anhängern auf

Von: Jens Joachim, Erik Scharf

Die Emotionen vor dem Hit im DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 kochen hoch. Die Polizei verhindert eine Schlägerei am Bahnhof.

Darmstadt/Frankfurt – Sportlich läuft es sowohl für Darmstadt 98 in der 2. Fußball-Bundesliga als auch für Eintracht Frankfurt eine Etage weiter oben bestens. Die Lilien sind auf dem besten Weg, in der kommenden Saison der Eintracht als Konkurrent in der Bundesliga gegenüberzustehen. Zuvor treffen sich beide Mannschaften aber schon im DFB-Pokal. Am Dienstag empfängt die SGE Darmstadt 98 im DFB-Pokal-Achtelfinale. Die Vorfreude auf das Duell ist riesig.

Für einige Fans aber offenbar etwas zu groß. Die Polizei hat am Freitag (03.02.2023) eine Eskalation zwischen Anhängern beider Vereine in Bickenbach (Kreis Darmstadt-Dieburg) verhindert, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Rund 30 Streifen waren laut Angaben der Polizei an dem Einsatz beteiligt.

Darmstadt-Fans auf der Heimreise: Polizei lässt Bahn wegen SGE-Fans nicht in Bickenbach halten

Um 22.50 Uhr reisten 250 Darmstädter Fans vom Auswärtsspiel in Sandhausen zurück. Die Polizei hatte Kenntnis, dass sich die Anhänger am Bahnhof Bickenbach treffen wollten. Bei Eintreffen der Polizei wurden 80 bis 100 vermummte Personen in der Unterführung des Bahnhofes festgestellt, die fliehen wollten. Über 30 Personen wurden kontrolliert, sie hatten laut Angaben der Polizei Utensilien wie Lederhandschuhe und Bandagen bei sich.

Ein Sprecher der Polizei sprach gegenüber dieser Redaktion von einem „geplanten Angriff“ der Eintracht-Fans. Der Zug hielt daraufhin nicht wie geplant in Bickenbach, sondern fuhr bis zum Hauptbahnhof Darmstadt durch, wie die Polizei dieser Redaktion bestätigte.

Die Personen waren in der Vergangenheit wegen gewalttätiger Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Fußballspielen aufgefallen. Nach Personalienfeststellung und polizeilichen Maßnahmen erhielten sie einen Platzverweis. Die Fahrzeuge wurden Richtung Frankfurt begleitet. Am Darmstädter Hauptbahnhof zeigte die Polizei vorsorglich Präsenz. Im weiteren Verlauf des Abends kam es zu keinen weiteren nennenswerten Vorfällen, so die Beamten.

Vor DFB-Pokal-Duell: Schmierereien am Fanshop von Darmstadt 98

Bereits in der Nacht zum Donnerstag waren am Darmstädter Friedensplatz die Schaufenster der Fanshop des SV Darmstadt 98 von Unbekannten mit der Buchstabenkombination „SGE“ (traditionelle Bezeichnung für Sportgemeinde Eintracht) besprüht worden. Mitarbeiter des Fußball-Zweitligisten reinigten die Glasfassade am Donnerstagvormittag umgehend. Auch am Darmstädter Marktplatz wurden Schriftzüge mit Bezügen zu Eintracht Frankfurt entdeckt.

Zwischen gewaltbereiten Fans aus Frankfurt und Darmstadt ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Auseinandersetzung gekommen. Am 2. November 2019 warteten rund 50 SGE-Fans am Bahnhof Messel im Landkreis Darmstadt-Dieburg auf die Regionalbahn aus Aschaffenburg.

Immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Darmstadt-Anhängern und SGE-Fans

In dem Zug waren etwa 150 Fans des SV Darmstadt 98 gerade auf der Rückreise von einem Auswärtsspiel in Fürth. Noch bevor der Zug im Bahnhof zum Halten kam, eskalierte die Situation, weil die Eintracht-Anhänger den Zug bewarfen. Sieben Menschen wurden damals verletzt, einige so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Offenbar wussten Anhänger der Darmstädter Lilien von der Prügelattacke. Einige wurden bereits seit Ende September 2022 vom Amtsgericht Darmstadt wegen Landfriedensbruchs zu Geldstrafen verurteilt. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Darmstadt handelte es sich im November 2019 am Bahnhof in Messel um eine „geplante Auseinandersetzung zwischen Fans des SV Darmstadt 98 und der Eintracht Frankfurt“. Auch in den nächsten beiden Wochen stehen zwei 27-jährige Darmstädter der Prozess gemacht. Ihnen wirft die Anklagebehörde vor, „aus dem Zug gestürmt zu sein, um sich an der Auseinandersetzung zu beteiligen“.

Mitte August 2020 kam es dann im Gewerbegebiet Weiterstadt-Riedbahn in der Nähe des Einkaufszentrums Loop5 zu einer Massenschlägerei zwischen rund 240 gewaltbereiten Anhängern beider Vereine. Die Polizei rückte daraufhin mit 15 Streifenwagen an. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten die an der Schlägerei beteiligten Anhänger zu Fuß und mit Autos von einem Feld. (esa)

