Während Einschulungsfeier: Mann läuft mit Schälmesser in Schulgebäude

Von: Erik Scharf

In der Frauenhofschule in Frankfurt kommt es während der Einschulungsfeier zu einem Polizeieinsatz. © 5Vision.News

Bei einer Einschulungsfeier in Frankfurt fällt ein Mann mit einem Schälmesser auf. Mehrere Eltern wählen umgehend den Notruf.

Frankfurt – Die Schuleinführung ist für Familien eigentlich ein besonders fröhliches Ereignis. Am Dienstag (5. September) schien die Situation in der Frauenhofschule in Frankfurt-Niederrad aber kurzzeitig ins komplette Gegenteil umzuschlagen. Mehrere Eltern wählten den Notruf.

Was war passiert? Nach Angaben des Portals 5Vision.News sei ein Mann mit einem Schälmesser und einem Tortenheber ins Schulgebäude eingedrungen. Mehrere Eltern, die den Mann bemerkten, riefen direkt die Polizei. „Die rasch eintreffenden Einsatzkräfte fanden den Mann sitzend vor und konnten ihn ohne Widerstand festnehmen“, berichtet 5Vision.News vom Vorfall an der Schule in Frankfurt.

Vorfall bei Einschulungsfeier in Frankfurt: Mann in Klinik eingewiesen

Laut der Polizei habe zu keiner Zeit eine Gefahr für die Schüler, Eltern, Lehrer und Gäste in der Grundschule gedroht. Ein Überfallkommando sei zwar bereits auf dem Weg zur Frauenhofschule gewesen, hätte aber laut Angaben von 5Vision.News die Fahrt nach der Festnahme des offenbar verwirrten Mannes abgebrochen.

Der Eindringling sei in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Verletzt wurde niemand. (esa)

