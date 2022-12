„Es ist wirklich eine wahre Freude“: Dreibeiniger Hund Charly entzückt seine Fans im Video

Von: Jana Ballweber

Charly hat nach seiner Genesung endlich ein liebevolles Zuhause gefunden. © Facebook/Tierheim Hattersheim

Wer in der dunklen Jahreszeit einen kleinen Stimmungsaufheller benötigt, ist bei Hund Charly und dem Tierheim Hattersheim genau richtig.

Hattersheim - Tierfreunde fiebern schon lange mit dem kleinen Charly mit. Seit er im Mai dieses Jahres mit kaputtem Bein vor der Tierheim-Tür in Hattersheim ausgesetzt wurde, kann man sein Schicksal über die Facebook-Seite des Tierheims verfolgen.

Wo sonst oft schlimme Nachrichten von ausgesetzten, verletzten oder vernachlässigten Tieren die Runde machen, gibt es bei Charly endlich auch mal wieder tolle Neuigkeiten. Denn nach einer aufwendigen Operation, bei der das verletzte Bein bedauerlicherweise nicht erhalten werden konnte, ist Charly jetzt lebendiger denn je.

Schon kurz nach der OP entschied seine Pflegefamilie, ihn nicht wieder herzugeben und Charly fand endlich ein glückliches Zuhause - und tobt durch den Schnee, als gäbe es kein Morgen. „Es rührt uns so sehr dieses Glück zu sehen“, schreibt das Tierheim Hattersheim auf Facebook.

Viele Menschen nehmen Anteil am Schicksal von Hund Charly im Tierheim in Hattersheim

Auch die Menschen in den Kommentaren nehmen Anteil an Charlys Lebensfreude: „Es ist wirklich eine wahre Freude, Charly beim Toben zuzuschauen“, schreibt eine Userin. Eine andere lobt Charlys Durchhaltevermögen angesichts seiner Verletzung: „Unglaublich wie toll er laufen kann. So ein liebes dankbares Tier nach all dem was er schon mitgemacht hat“.

Das Tierheim bedankt sich mit dem Video vom quicklebendigen Charly auch nochmal bei allen Unterstützern, die für Charlys Behandlung gespendet haben: „Seht, was ihr bewirkt habt.“

Viele Tierheime in der Region klagen derzeit über eine Vielfalt von Problemen, zum Beispiel steigende Futterkosten und immer mehr ausgesetzte Tiere. (Jana Ballweber)