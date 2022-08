Polizei-Kontrolle eskaliert: Fünf Verletzte

Von: Christian Weihrauch

Teilen

Eine Kontrolle in Pfungstadt eskaliert: Zwei Männer und drei Polizisten werden verletzt.

Pfungstadt - Bei einer Verkehrskontrolle in Pfungstadt sind am frühen Samstagmorgen (6. August) gegen 2.45 Uhr drei Polizisten verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, leisteten zwei Männer im Alter von 33 und 55 Jahren bei der Kontrolle an der Gernsheimer Straße im Ortsteil Hahn Widerstand gegen die Beamten.

Eine Polizistin und ein Polizist mit FFP2-Maske stehen sich gegenüber. © Marijan Murat/dpa/ZB

Die Situation wurde erst durch das Eintreffen weiterer Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht. Drei Beamte und die beiden Männer wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden 31 und 55 Jahre alten Männer müssen sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten. (dpa/chw)

In Pfungstadt ist erst jüngst ein Mann bei der Suche nach seinem Geldbeutel verletzt worden.