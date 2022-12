Zwischen „unnormal gut“ und „unverschämt“: Wie ein Döner aus Frankfurt über Nacht berühmt wurde

Von: Erik Scharf

Ein Döner für 10 Euro macht einen Imbiss in Frankfurt über Nacht in ganz Deutschland bekannt. Die Inflation ließ dem Inhaber nach eigener Aussage keine Wahl.

Frankfurt – Innerhalb von wenigen Tagen war auch in Hessen jedem klar: auch hier werden die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs zu spüren sein. Fast ein Jahr nach den ersten Angriffen russischer Streitkräfte auf die Ukraine sind die Folgen im Alltag deutlich zu spüren.

Zehntausende Menschen flüchteten vor dem Krieg in der Heimat und fanden auch in Hessen Zuflucht. Rohstoffe stiegen enorm im Preis, waren teilweise äußerst schwierig in der Beschaffung. Eine Branche, die quasi über Nacht von der Corona-Problematik in die nächste Krise schlitterte, war die Gastronomie. Die Inflation stellte die Restaurants, Bars und Cafés erneut vor die Existenzfrage..

Der Besitzer vom Ton Bul Grill- und Kebaphaus in Frankfurt spricht nach der Preiserhöhung auf 10 Euro für einen Döner auf Youtube Klartext.

Frankfurt: 10-Euro-Döner als Reaktion auf die Inflation

Zunächst war noch die größte Sorge, dass Pommes in Hessen von den Speisekarten verschwinden könnten. Im Laufe des Krieges passte viele Läden ihre Preise deutlich nach oben an, um Strom- und Heizkosten noch bezahlen zu können. Doch gleichzeitig wurden auch die Verbraucher sparsamer, waren bei ihren Ausgaben vorsichtig. Nahezu wöchentlich meldete ein Lokal in Hessen: „Wir machen dicht!“

Eine besonders drastische Reaktion in Frankfurt machte dann im Oktober deutschlandweit Schlagzeilen. Das Ton Bul Grill- und Kebap-Haus verkaufte den Döner nun für 10 Euro. Eine beispiellose Preiserhöhung. „Die Rahmenbedingungen am Fleisch- und Rohstoffmarkt haben sich in den letzten Jahren deutlich zugespitzt. Damit wir unseren Kunden weiter leckere Döner und ofenfrische Produkte backen können, passen wir unsere Preise an“, teilte Inhaber Ugor Yumusakbas mit und machte deutlich. „Es geht nicht ums Geld, sondern ums Überleben.“

Frankfurt: 10-Euro-Döner sorgt für unterschiedliche Diskussionen

DIe Bekanntheit seines Ladens nahe der Zeil hatte der Gastronom über Nacht erheblich gesteigert. YouTuber kamen in seinen Imbiss, um den 10-Euro-Döner zu probieren. Die Meinungen über den hohen Preis für einen Döner in Frankfurt gingen auseinander. Stammgäste hätten laut Yumusakbas kein Problem damit, mehr zu bezahlen. Die Kunden würden die Qualität seines Döners auch weiterhin honorieren.

Passend dazu schrieb ein User auf Facebook: „Alle anderen, die das stört, sollen zu Hause Brot essen. Frische Zutaten, frisches Brot und viele Soßen zur Auswahl. Die Mitarbeiter sind sehr herzlich und freundlich. Schmeckt, unnormal gut, kann man nur weiterempfehlen!“.

Frankfurt: 10-Euro-Döner „wirklich unverschämt“

Wenige Verständnis hat dagegen ein anderer Nutzer. Neben recht klaren Meinungen („Abzocke pur“), schrieb ein Facebook-User: „Keine Frage, der Döner ist der Hammer! Besser als jeder, den ich vorher gegessen habe. Dennoch 10 Euro für einen Döner ist mehr als unangebracht. 7 Euro war schon überdurchschnittlich, aber 10 Euro sind wirklich unverschämt!“

Trotz des bitteren Ernstes, der in dieser Debatte um den 10-Euro-Döner mitschwingt, war auch ein kleiner Platz für Humor zu finden. Die Satire-Partei „Die Partei“ forderte eine Dönerpreisbremse. Zwar ist es dazu bislang nicht gekommen, allerdings ist kein anderer Imbiss in Deutschland mit dem Preis für einen Döner über die 10-Euro-Grenze hinausgegangen. (esa)

