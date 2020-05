Straßenschlacht: Rund 50 Randalierer greifen Einsatzkräfte an - Verdächtige wieder frei

Angriff auf Polizei und Feuerwehr in Dietzenbach: In Hessen in der Nähe von Offenbach ist es zu einer Straßenschlacht gekommen. Dazu gibt es jetzt neue Details.

Straßenschlacht in Dietzenbach: Randalierer greifen die Polizei nahe Offenbach an

Randalierer sollen Polizei und Feuerwehr absichtlich angelockt haben

Polizei und Feuerwehr verurteilen Angriff auf Einsatzkräfte in Hessen

+++ 16.34 Uhr: Die drei Verdächtigen, die in der Nacht auf Freitag (29.05.2020) in Dietzenbach (Kreis Offenbach) festgenommen wurden, sind wieder auf freiem Fuß. Das teilte die Polizei mit. Sie hatte die drei im Zuge des Einsatzes im Spessartviertel in Gewahrsam genommen, nachdem aus einem Hinterhalt in Hessen heraus Feuerwehr und Polizei mit Steinwürfen angegriffen worden waren.

Wie die drei Festgenommenen mit den Attacken in Verbindung stehen, ist noch nicht bekannt. Zwei von ihnen sollen die Polizei bei ihrem Einsatz behindert haben und einem Platzverweis nicht nachgekommen sein. Ein 19-Jähriger gilt aus Dietzenbach gilt bei den Angriffen direkt als tatverdächtig. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt beim Amtsgericht vorgeführt und unter Auflagen am Nachmittag entlassen worden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Dietzenbach: Polizei bittet um Hinweise nach Angriffen in Hessen – Rogg findet klare Worte

+++ 16.29 Uhr: Die Polizei sucht nach den massiven Angriffen auf Einsatzkräfte in Dietzenbach (Kreis Offenbach) Zeugen der Tat. Wer Aufnahmen, Bilder oder sonstige Beobachtungen gemacht hat, kann diese auf dem eigens eingerichteten Server hinterlegen: polizei-hinweise.de/wurf. Außerdem nehmen die Ermittler telefonisch Hinweise entgegen unter 069 8098-1234. Es gibt eine eigene Arbeitsgruppe für den Fall.

+++ 16.20 Uhr: Bürgermeister Jürgen Rogg hat klare Worte für die gezielten Angriffe auf Polizisten und Feuerwehr in Dietzenbach (Kreis Offenbach) gefunden. „Wir verurteilen den perfiden, vorbereiteten und feigen Angriff auf die Einsatzkräfte aufs Schärfste“, sagte er zur Straßenschlacht in Hessen. Politik, Polizei und Ordnungsbehörden würden alles tun, um die Täter zu ermitteln. Die Tat sei ein Angriff auf den Rechtsstaat und die Zivilgesellschaft in Dietzenbach. „Wir werden uns nicht von einer Handvoll krimineller Rädelsführer unsere Stadt und unser Quartier kaputt machen lassen", betonte Rogg.

Dietzenbach: Angriff hat „Sozialarbeit“ in Spessartviertel geschädigt

Erster Stadtrat und Sozialdezernent Dr. Dieter Lang zeigt sich ebenfalls über den Angriff in Dietzenbachim Spessartviertel schockiert: „Ich habe null Toleranz für diejenigen, die sich dort hergegeben haben mitzumachen." Er sei „zu tiefst betroffen, weil das was in den letzten Jahren durch Sozialarbeit, Integrationsarbeit und Quartiersmanagement aufgebaut und erfolgreich umgesetzt worden ist, beschädigt wurde“.

Die Reputation der Bewohner, die in dem Quartier in Hessen nahe Offenbach aus über 80 Nationen „friedlich in gegenseitiger Toleranz und Respekt zusammenleben“, sei geschädigt worden. Dies sei bitter für diejenigen, die sich für ein positives Image der Kreisstadt einsetzen.

Dietzenbach: Angreifer nutzten Brandbeschleuniger – Polizei wertet Videos aus

+++ 14.26 Uhr: Zu der Straßenschlacht in Hessen gibt es neue Details: Die Unbekannten, die in Dietzenbach (Kreis Offenbach) Feuerwehr und Polizei in einen Hinterhalt gelockt haben, nutzten wohl Brandbeschleuniger, um ihre Falle zu legen. Das wurde auf einer Pressekonferenz der Stadt Dietzenbach bekannt. Die Angreifer, die später mit Steinen warfen, legten in der Nacht zum Freitag (29.05.2020) mehrere Brände, um die Einsatzkräfte anzulocken. Die Polizei wertet aktuell Video-Material aus. Vor den Hochhäusern, wo sich die Angriffe ereigneten, sind Kameras installiert.

Dietzenbachs Bürgermeister Jürgen Rogg sagte auf die Frage, ob man sich auf weitere Probleme im Spessartviertel einstelle, man sei vorbereitet – insbesondere mit Blick auf das lange Wochenende.

Dietzenbach: „Massive Polizeipräsenz“ nach Angriffen auf Einsatzkräfte

+++ 13.42 Uhr: Nach der Stein-Attacke auf Polizei und Feuerwehr in Dietzenbach bei Offenbach ist das Motiv bislang unbekannt. „Die Motivlage ist völlig offen“, sagte der Sprecher am Freitag (29.05.2020). Auf einen politischen Hintergrund der Übergriffe gebe es bisher allerdings keine Hinweise.

Bisher gab es noch keine Verletzten bei der Straßenschlacht in Hessen. In den kommenden Tagen solle mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Kontrollen an dem Brennpunkt in Dietzenbach durchgeführt werden. „Wir werden in der nahen Zukunft dort massive Präsenz zeigen“, sagte der Polizeisprecher. Zudem werde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die die Vorfälle der Nacht untersucht. 13 Jahre sei es an dem Brennpunkt in Dietzenbach verhältnismäßig ruhig geblieben. „Dass da immer noch schwarze Schafe wohnen, wissen wir sehr wohl.“

Dietzenbach: Auch der Landkreis Offenbach verurteilt die Angriffe scharf - „Völlig inakzeptabel“

+++13.09 Uhr: Der Kreis Offenbach hat sich zu den nächtlichen Angriffen auf Einsatzkräfte in Dietzenbach in Hessen geäußert. 35 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dietzenbach wurden demnach im Spessartviertel „offensichtlich in einen Hinterhalt gelockt und massiv angegriffen“. Zuvor hatten mehrere Anrufer Brände im Bereich Lohrer Weg, Mespelbrunner Weg, Rohrbrunner Weg und Marktheidenfelder Weg gemeldet. Da war es kurz vor 0 Uhr am Donnerstag (28.05.2002) nahe Offenbach.

Gut drei Stunden später habe die Feuerwehr ihren Einsatz in Dietzenbach beenden können. Verletzt wurde niemand, ein Löschfahrzeug kam aber zu Schaden. „Die Feuerwehrkräfte in unserem Kreis sind Tag und Nacht in Bereitschaft, um zu helfen, wenn jemand in Not ist. Sie erfüllen diese wichtige Aufgabe ehrenamtlich in ihrer Freizeit“, teilte Landrat Oliver Quilling mit. „Jegliche Form von Gewalt ist zu verurteilen. Attacken auf Polizisten sowie Feuerwehrleute sind völlig inakzeptabel.“

Dietzenbach: Innenminister und Feuerwehr-Gewerkschaft verurteilen Angriffe

+++12.45 Uhr: Auch die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft hat die Angriffe auf Feuerwehr und Polizei in Dietzenbach (Hessen) aufs Schärfste verurteilt. „Solch ein Verhalten ist absolut nicht zu tolerieren, wir erwarten von der Justiz, diese gewalttätigen Personen mit der vollen Härte unserer Gesetze zu bestrafen“, sagte Sprecher Tobias Thiele am Freitag. Straftäter würden nicht abgeschreckt, wenn Übergriffe wie die von Dietzenbach „von überlasteten Gerichten anschließend als Bagatellfall abgehandelt“ würden. So etwas werde von den Rettungskräften mit Unverständnis zur Kenntnis genommen und führe zu einer enormen Dunkelziffer, da viele Kollegen respektlose Handlungen im Einsatz aus Frustration nicht mehr meldeten.

+++ 11.16 Uhr: Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hat die Angriffe auf Polizei und Feuerwehr in Dietzenbach nahe Offenbach scharf verurteilt. Es grenze an ein „Wunder, dass niemand verletzt wurde“, sagte er gegenüber Journalisten in Wiesbaden. Beuth sprach von „50 Gewalttätern“, die die „Einsatzkräfte offensichtlich in einen Hinterhalt gelockt“ hätten. Über denAngriff in Dietzenbach in Hessen berichtet auch merkur.de.

Dietzenbach: Angriffe auf Polizei und Feuerwehr in Problemviertel – Jüngster Einsatz am Montag

+++ 10.54 Uhr: Das Spessartviertel in Dietzenbach, wo eine Gruppe von etwa 50 Personen in der Nacht Feuerwehr und Polizei attackierte, ist als sozialer Brennpunkt bekannt. Am Montag waren dort in den Kellerräumen eines Hochhauses mehr als 200 mutmaßlich gestohlene Fahrräder sichergestellt worden. Ob der Fund mit dem Angriff auf die Einsatzkräfte in Hessen in Verbindung stehe, sei derzeit unklar. Den Fall habe die Polizei natürlich auf dem Schirm, sagte ein Sprecher am Freitagmorgen, man ermittle aber „in alle Richtungen“.

Wer die Randalierer waren, die die Einsatzkräfte in Dietzenbach nahe Offenbach in einen Hinterhalt gelockt haben sollen, steht zur Stunde noch nicht fest. Die Aufrührer seien im Laufe des Konflikts, der einer Straßenschlacht ähnelte, in mehreren Gruppen geflohen. Rund 50 Beamte aus dem Kreis Offenbach, Frankfurt und dem Main-Kinzig-Kreis waren ausgerückt. Bislang seien nur die Identitäten der drei Festgenommenen bekannt, so der Sprecher weiter. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

Dietzenbach (Hessen): Einsatzkräfte im Visier von Angreifern – Steine auf Feuerwehr geworfen

+++ 09.27 Uhr: Zu der Straßenschlacht in Dietzenbach nahe Offenbach in Hessen gibt es neue Details. Auch Einsatzkräfte der Feuerwehr sind in der Nacht Opfer der Angriffe geworden. Das geht aus zwei Twitter-Einträgen hervor. Dort schrieb die Feuerwehr Dietzenbach um 00.22 Uhr: „Bitte hört auf die Einsatzkräfte mit Steinen zu bewerfen!“

BITTE HÖRT AUF DIE EINSATZKRÄFTE MIT STEINEN ZU BEWERFEN!!! #dietzenbach #rohrbrunner weg ^os — Feuerwehr Dietzenbach (@FF_Dietzenbach) May 28, 2020

Rund 50 Randalierer hatten in der Nacht auf Freitag (29.05.2020) Feuerwehr und Polizei in Hessen nahe Offenbach einen Hinterhalt gelockt und mit Steinen beworfen. Zuvor legten sie in Dietzenbach mehrere Brände, die die Einsatzkräfte offenbar auf den Plan rufen sollten. Es folgte eine zweistündige Auseinandersetzung. Drei Personen wurden festgenommen. Die Hintergründe blieben zunächst unklar.

Dietzenbach (Hessen): Einsatzkräfte nahe Offenbach mit Steinen beworfen – Feuerwehr: „Abscheuliches Verhalten“

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Hessen, Andreas Grün, verurteilte die Vorfälle in Dietzenbach nahe Offenbach. Es sei beabsichtigt gewesen, die Beamten massiv anzugreifen: „Das war vorbereitet.“ Die Einsatzkräfte hätten Glück gehabt, dass niemand verletzt wurde. Die Beamten hätten sich nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle erst einmal zurückziehen müssen, um Verstärkung und Schutzausrüstung zu holen.

Die Feuerwehr Dietzenbach hatte noch in der Nacht auf Twitter geschrieben: „Ein Bitte an alle Anwohner: Beteiligt euch nicht an diesem abscheulichen Verhalten!“ Hinterhalte gegen Einsatzkräfte sind nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei kein Einzelfall. „Das beobachten wir schon länger“, sagte Grün. Dass gleich eine Gruppe von rund 50 Angreifern Beamte attackieren, sei allerdings nicht alltäglich.

Mehrere Personen werfen aus dem Hinterhalt Polizei- und Feuerwehrkräfte. Mehrere Brände wurden gelegt und von uns bekämpft. Ein Bitte an alle Anwohner: Beteiligt euch nicht an diesem abscheulichen Verhalten! ^os — Feuerwehr Dietzenbach (@FF_Dietzenbach) May 28, 2020

Dietzenbach: Rund 50 Randalierer greifen Polizei an - Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei

+++ Freitag, 29.05.2020, 06.15 Uhr: Dietzenbach - Ein ausgebrannter Bagger steht am Rande einer Hochhaussiedlung in Dietzenbach. Auf dem Boden ist noch Schaum von den Löscharbeiten zu sehen.

Etwa 50 Menschen haben am frühen Freitag (29.05.2020) im hessischen Dietzenbach nahe Offenbach nicht nur einige Brände gelegt, sondern auch noch Rettungskräfte angegriffen. Die Straßenschlacht in Hessen sorgte für einen Großeinsatz der Polizei.

Dietzenbach: Straßenschlacht in Hessen - Gruppe von 50 Randalierern greift Polizei an

Wie die Beamten des Polizeipräsidiums Südosthessen mitteilten, wurden auf einem Parkdeck in Hessen neben dem Bagger zunächst auch Mülltonnen angezündet. Anwohner informierten schließlich gegen Mitternacht die Polizei.

Als die Beamten und Feuerwehrleute am Einsatzort im Mespelbrunner Weg in Dietzenbach nahe Offenbach eintrafen, wurden sie massiv von der gewaltbereiten Gruppe mit Steinen beworfen. Die Polizei forderte daraufhin Unterstützung an. Darunter auch einen Polizeihubschrauber.

Offenbach: Angriff auf Polizei in Dietzenbach - Täter nach Straßenschlacht in Hessen festgenommen

„Wir gehen davon aus, dass die Feuer nur gelegt wurden, um die Einsatzkräfte anzulocken“, sagte ein Sprecher später. Denn auf dem Gelände in Dietzenbach nahe Offenbach konnten zurechtgelegte Steinhaufen ausgemacht werden. Die Auseinandersetzung mit den Randalierern dauerte etwa zwei Stunden. Gegen zwei Uhr morgens war der Einsatz beendet.

Drei Täter wurden nach der Straßenschlacht in Dietzenbach festgenommen. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Durch die Steinwürfe in Hessen wurden mehrere Einsatzfahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 150 000 Euro. Weitere Details und Hintergründe waren zunächst unklar.

