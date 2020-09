Angriffe auf Einsatzkräfte in Dietzenbach: Polizei nimmt sieben Verdächtige fest

Nach den Angriffen auf Einsatzkräfte in Dietzenbach (Kreis Offenbach) hat die Polizei nun bei einer Großrazzia sieben Verdächtige festgenommen.

Dietzenbach – Nach den Angriffen auf Polizei und Feuerwehr Ende Mai sind in Dietzenbach am Mittwoch (09.09.2020) sieben Verdächtige vorläufig festgenommen worden. Bei einer Großrazzia durchsuchten mehr als 100 Polizeibeamte am frühen Morgen Gebäude und Wohnungen in der Kreisstadt des Landkreises Offenbach. Der Einsatz lief unter der Federführung der Ermittlungsgruppe „Wurf“, die nach den Vorkommnissen vor dreieinhalb Monaten eigens gegründet worden war.

+ Überreste eines Brands Ende Mai in Dietzenbach: Polizisten und Feuerwehrleute wurden bei ihrem Eintreffen mit Steinen beworfen. © Frank Rumpenhorst/dpa

Attacken auf Einsatzkräfte in Dietzenbach: Rund 50 mögliche Täter

In der Nacht auf Freitag, 29. Mai 2020, hatten Randalierer Einsatzkräfte im Dietzenbacher Spessartviertel in einen Hinterhalt gelockt und mit Steinen beworfen. Die Polizei geht von rund 50 möglichen Tätern aus, die gezielt vorgingen. Minuten vor den Angriffen hatten sie mehrere Brände gelegt, um Feuerwehrleute und Polizeibeamte anzulocken. Steinhaufen lagen da schon bereit.

Die massiven Attacken sorgten damals deutschlandweit für Entsetzen. Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) verurteilte die Ausschreitungen scharf und forderte harte Strafen für die Verantwortlichen. Drei damals festgenommene Personen kamen nach kurzer Zeit wieder auf freien Fuß. Zu ihnen ist bis heute genauso wenig bekannt wie zum Motiv der Angreifer.

Mehrere Personen werfen aus dem Hinterhalt Polizei- und Feuerwehrkräfte. Mehrere Brände wurden gelegt und von uns bekämpft. Ein Bitte an alle Anwohner: Beteiligt euch nicht an diesem abscheulichen Verhalten! ^os — Feuerwehr Dietzenbach (@FF_Dietzenbach) May 28, 2020

Dietzenbach: Besonderes Augenmerk auf Sicherheitslage im Spessartviertel

Die Behörden und die politischen Akteure legen seit den Angriffen ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheitslage im Spessartviertel in Dietzenbach*, das vielen schon länger als Brennpunkt gilt. In den Tagen vor der Straßenschlacht hatte die Polizei dort Drogen sowie Waffen gefunden und sichergestellt.

Die derzeitigen Ermittlungen richten sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft gegen acht Beschuldigte im Alter zwischen 14 bis 29 Jahren, die alle in Dietzenbach wohnen. Sieben Personen wurden vorläufig festgenommen. Den Verdächtigen wurden die Mobiltelefone abgenommen. Weitere Details zu den Vorwürfen und Hintergründen der Razzia machten die Ermittler zunächst nicht. (ag/kke)*op-online ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

