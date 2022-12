ICE/IC ab Frankfurt Richtung Köln: Umleitung und wegfallende Bahnhöfe – was Reisende beachten müssen

Von: Erik Scharf

Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Koblenz und Köln sorgen für einige Änderungen im Fernverkehr ab Frankfurt. Reisende müssen einiges beachten.

Frankfurt – „Für mehr Kapazität und Flexibilität“, so umschreibt die Deutsche Bahn ihre Bauarbeiten im neuen Jahr. Für viele Reisende im Fernverkehr ab Frankfurt heißt es aber erstmal: weniger Kapazität und mehr Flexibilität beim Suchen der Verbindungen.

Wegen Modernisierung der Infrastruktur auf der Strecke zwischen Frankfurt und Köln müssen sich Fahrgäste der Deutschen Bahn ab 6. Januar bis 10. Februar auf Einschränkungen einstellen. Die Bahn setzt nach eigenen Angaben zahlreiche Maßnahmen im Großraum Köln/Bonn sowie zwischen Köln und Koblenz um.

Reisende zwischen Frankfurt und Köln müssen sich im Januar 2023 auf einige Änderungen einstellen. (Symbolfoto) © Hans-Günther Oed/Imago

ICE/IC ab Frankfurt Richtung Köln: Längere Reisezeit, weniger Stationen

Was bedeutet das für den Fernverkehr ab Hauptbahnhof Frankfurt und Flughafen Frankfurt? ICE und IC werden zwischen Koblenz und Köln über die Strecken auf der rechten Rheinseite umgeleitet. Dadurch verlängert sich die Reisezeit nach Angaben der Deutschen Bahn um zehn Minuten.

Gleichzeitig können die IC/ICE auf der wichtigen Verbindung ab Frankfurt wegen der Umleitung nicht in Andernach, Remagen, Bonn und Köln Hauptbahnhof halten. Stattdessen legen die Züge einen zusätzlichen Stopp in Köln Messe/Deutz ein, die IC halten außerdem in Bonn-Beuel. In Frankfurt startende Züge fahren bis zu 15 Minuten früher ab, um ab Köln weiter in Regelfahrzeit verkehren zu können. Gleiches gilt auf der Strecke in Richtung Frankfurt. (esa)

Auch im Regionalverkehr in Hessen kommt es derzeit zu Einschränkungen. Wegen Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Frankfurt und Kassel fallen bis zum 2. Januar 2023 einige Verbindungen aus.

Zuletzt war insbesondere die ICE-Verbindung zwischen Frankfurt und Brüssel über Köln wegen chronischer Verspätung in der Kritik.