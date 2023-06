Depeche Mode in Frankfurt - Synth-Rock der Extraklasse im Deutsche Bank Park

Von: Maibrit Schültken, Robin Kunze

Dave Gahan von Depeche Mode beim ersten Deutschland-Konzert der „Memento Mori Tour 2023“ in Leipzig. Zweimal wird die Synth-Rock-Band auch in Frankfurt dem Publikum einheizen. © Jan Woitas / dpa

Auf der Welttournee zum aktuellen Album „Memento Mori“ macht Depeche Mode gleich zweimal Halt in Frankfurt. Am 29. Juni und am 1. Juli spielt die Band im Deutsche Bank Park.

Frankfurt - Mehr als vier Jahrzehnte erfolgreich im Musik-Business, mit weltweit über 100 Millionen verkauften Tonträgern: für die britische Synth-Rock-Band Depeche Mode gibt es nicht genügend Superlative. Mit ihrem jüngsten Album „Memento Mori“ feierten sie den insgesamt zwölften Nummer-eins-Erfolg in den deutschen Album-Charts. Das schaffte keine andere internationale Band, nicht einmal die Beatles.

Am Donnerstagabend (29. Juni) können Fans die legendäre Kult-Band live in Frankfurt erleben. Dann spielt Depeche Mode das erste von zwei Konzerten im Deutsche Bank Park. Zweimal 65.000 Menschen dürfen im Frankfurter Stadtwald dann Depeche Mode auf Welttournee erleben. Tickets gibt es nur noch vereinzelt im Weiterverkauf über Ticketmaster. Los geht es um 19 Uhr. Für alle, die nicht dabei sein können, fasst unsere Redaktion die Geschehnisse des Konzerts live im News-Ticker zusammen.

Depeche Mode in Frankfurt: Zwischenstopp in Hessen nach schwerem Unwetter

Da kann man nur hoffen, dass das Wetter hält. Nach dem schweren Unwetter der letzten Woche, das vor allem Nordhessen getroffen hat, sind die Daumen gedrückt, dass der Auftritt am Donnerstagabend nicht ins Wasser fällt – im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei ein kleines bisschen Regen weder die Fans noch die englischen Kultrocker abschreckt. Beim Konzert in München am 20. Juni lieferte ein Sommergewitter eine besondere Showeinlage, bei der ganz natürliche Blitze die Bühne zum Leuchten brachten. Hiervon ließ sich aber niemand unterkriegen.

Für viele Fans dürfte das Konzert unabhängig vom Wetter eine besondere Bedeutung haben, denn die Band steht auf der „Memento Mori“-Tour zum ersten Mal ohne Andrew Fletcher auf der Bühne, der einer derjenigen war, der die Gruppe 1980 ins Leben rief. 2022 verstarb Fletcher überraschend im Alter von 60 Jahren an den Folgen einer Aorten­dissektion (ein Riss in der Hauptschlagader). Die Erschütterung war greifbar. In den folgenden Monaten sorgten sich viele dann auch um die musikalische Zukunft von Depeche Mode.

Doch ein Ende der Band sei nicht in den Karten, erklären Dave Gahan und Martin Gore auf einer Pressekonferenz in Berlin im Oktober 2022, wo sie die neue Tour bereits ankündigten. Die Songs des neuen Albums „Memento Mori“ seien bereits vor Fletchers Tod geschrieben worden. Die Tour ist jetzt eine Hommage an den verstorbenen Keyboarder. (rk / ms)