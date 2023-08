Störung im britischen Luftraum: Fraport äußert sich zu Auswirkungen auf Flughafen Frankfurt

Von: Caspar Felix Hoffmann, Anna Kirschner

Die Störung im britischen Luftraum hat auch Auswirkungen auf den Flughafen Frankfurt und die Lufthansa – „vereinzelte Verspätungen und Ausfälle“.

Update von Dienstag, 29. August, 15.40 Uhr: Eine technische Panne hat ausgerechnet am Feiertag „Summer Bank Holiday“ im Vereinigten Königreich zu zahlreichen Flugausfällen geführt. Wie die BBC berichtet, sind am Montag (28. August) mehr als ein Viertel der Flüge in das und vom Vereinigten Königreich annulliert worden. Der Grund ist noch nicht genau bekannt, es handele sich jedoch nicht um eine Cyber-Attacke. Allein bei der Fluggesellschaft Ryanair waren um die 40.000 Passagiere von den Flugabsagen betroffen.

Am Flughafen Frankfurt waren die Auswirkungen offenbar gering, wie heute ein Fraport-Sprecher bestätigte. Der Gesamtbetrieb sei am Montag regelmäßig abgelaufen. Es habe etwa 50 Annullierungen gegeben, von denen einige Flüge aus Großbritannien kommen oder dorthin gehen sollten. Genau könne man aber nicht beziffern, wie viele dieser Flüge letztlich von der Panne auf der britischen Insel betroffen waren. Dazu müssten sich die Fluggesellschaften äußern. Bis circa 15 Uhr habe es am Flughafen Frankfurt am gesamten Dienstag (29. August) nur drei Annullierungen gegeben, die nicht unbedingt mit dem Vorfall in Großbritannien zusammenhängen, berichtet der Sprecher weiter. In Frankfurt läuft am Dienstag also alles so gut wie normal.

Bei der Lufthansa Group hielt man sich am Dienstagnachmittag bedeckt. Der Vorfall habe in Frankfurt am Montag nur geringe Auswirkungen gehabt. In Großbritannien normalisiert sich am Dienstag der Flugverkehr. Am Morgen berichtete die BBC, nur fünf Prozent der Flüge am Dienstag seien gestrichen worden.

Störung im britischen Luftraum mit Auswirkungen auf den Flughafen Frankfurt

Erstmeldung von Montag, 28. August, 15.48 Uhr: Frankfurt – Wegen „technischer Probleme“ hat die britische Luftraumüberwachung vor Flugverspätungen gewarnt. Sie habe „zur Gewährleistung der Sicherheit Verkehrsflussbeschränkungen eingeführt“, teilte die Behörde National Air Traffic Services am Montagmittag (28. August) der BBC zufolge mit. Es werde daran gearbeitet, den Fehler zu finden und zu beheben. Nähere Angaben zu Dauer und Auswirkungen gab es zunächst nicht.

Passagierflugzeuge, unter anderem der Lufthansa, stehen auf dem Frankfurter Flughafen. © Boris Roessler/dpa

Störung im britischen Luftraum: Auch Flughafen Frankfurt und Lufthansa betroffen

Die „technischen Probleme“ in Großbritannien haben auch Auswirkungen auf den Flughafen Frankfurt. Dort finde zwar ein „geregelter Flugbetrieb“ statt, sagte ein Fraport-Sprecher auf Anfrage dieser Redaktion. Es gebe aber bereits „vereinzelte Verspätungen und Ausfälle“ bei Flügen von und nach Großbritannien sowie bei Flügen über Großbritannien. Weitere Auswirkungen seien derzeit nicht absehbar.

Ähnlich äußerte sich die Lufthansa, Deutschlands größte Fluggesellschaft mit Drehkreuz am Flughafen Frankfurt. Das gesamte Ausmaß sei noch unklar. Auch bei der Lufthansa komme es „vereinzelt“ zu Verspätungen und Flugausfällen. Betroffen seien Verbindungen nach London und Birmingham. (anki/cas/dpa)

