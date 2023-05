Tickets, Datum, Orte: Alle Infos zur Nacht der Museen in Frankfurt, Offenbach und Eschborn

Von: Christoph Sahler

Die Nacht der Museen findet wieder statt. Nach drei Jahren Corona-Pause laden mehr als 40 Museen und Ausstellungshäuser in Frankfurt und Offenbach ein.

Frankfurt/Offenbach - 2022 hätte es die Nacht der Museen in Frankfurt und Offenbach fast wieder gegeben. Musste das beliebte Event zuvor bereits zweimal aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen, entschied sich das Kulturamt der Stadt Frankfurt als Veranstalter aber auch im vergangenen Jahr erneut gegen eine Ausrichtung. 2019, bei der bislang letzten Nacht der Museen, kamen rund 35.000 Kulturinteressierte - dieses Menschenaufkommen war mit den Auflagen von 2022 immer noch nicht realisierbar.

Doch nun, am Samstag, 13. Mai 2023, steht der Veranstaltung nichts mehr im Weg. „Eindrucksvoll“ solle die Rückkehr werden, schreibt die Stadt. Von Ausstellungen über Führungen, Workshops und Konzerten zu Partys und anderen Specials – das Programm der mehr als 40 teilnehmenden Häuser verspreche „Vielfalt im Zeitgeist“.

Nacht der Museen findet 2023 in Frankfurt nach drei Jahren Corona-Pause statt

Wie immer erhalten Besucher am 13. Mai dann mit nur einem Ticket Zutritt zu allen teilnehmenden Veranstaltungsorten und nutzen kostenlos den Shuttle-Service - von 19 Uhr bis 2 Uhr.

Bei der Nacht der Museen kann das Publikum 40 Museen in Frankfurt und Offenbach besuchen. © Andreas Arnold/dpa

„Ich freue mich sehr, dass die Nacht der Museen wieder stattfinden kann. Die beliebte Veranstaltung lebt von der Programmdichte und -vielfalt und spiegelt die reiche Museumslandschaft Frankfurts wider“, sagte Frankfurts Kulturdezernentin Dr. Ina Hartwig. „Die engagierte Teilnahme der Museen zeigt uns, dass trotz der teils schwierigen Situation in der Kultur die Nacht der Museen ihren festen Platz in Frankfurt hat“

Paulskirchenfest in Frankfurt wirft bei Nacht der Museen seine Schatten voraus

Einen besonderen Platz bei der Nach der Museen nimmt dieses Jahr die Frankfurter Paulskirche ein. „Das 175. Jubiläum der Eröffnung der Nationalversammlung in der Paulskirche ist vielerorts auch bei der Nacht der Museen präsent und zieht sich wie ein roter Faden durch die Nacht“, schreibt die Stadt.

Der Struwwelpeter zeige seine rebellischen Wurzeln im Struwwelpeter Museum, im Institut für Stadtgeschichte gehe es „Auf die Barrikaden“. In der Volksbühne im Großen Hirschgraben werde die lange Nacht der Revolution schwungvoll in Szene gesetzt. Und die Paulskirche als Herz der Nationalversammlung von 1848 steht am 13. Mai für alle Interessierten offen. Vom Donnerstag, 18. Mai, bis Sonntag, 21. Mai, bekommt die „Wiege der deutschen Demokratie“ dann mit dem Paulskirchenfest sein ganz eigenes Event in Frankfurt.

Die Frankfurter Paulskirche bekommt noch im Mai ihr eigenes Fest. © Boris Roessler/dpa

Nacht der Museen: Von Archäologie bis Zoo ist alles dabei - Infos zu Tickets und Programm

In Frankfurt und Offenbach ist am 13. Mai schließlich alles dabei, was Rang und Namen hat: Ob Kunst in Städel oder Schirn, Dinosaurierskelette im Senckenberg-Museum oder lebende Tiere im Zoo Frankfurt, Historisches aus Film und Musik mit dem Deutschen Filmmuseum oder dem Museum of Modern Eletctronic Music (MOMEM) - die Nacht der Museen hat wieder für jeden Geschmack etwas zu bieten. Das komplette Programm, mit allen teilnehmenden Häusern, einem Lageplan sowie einer Auflistung der Buslinien, ist auf der Homepage des Events zu finden.

Event Nacht der Museen Wo? Frankfurt, Offenbach, Eschborn Wann? Samstag, 13 Mai, ab 19 Uhr Tickets Regulär: 15 Euro, ermäßigt: 10 Euro

Tickets sind online, in den beteiligten Institutionen, den Informationsbüros, der Tourismus+Congress GmbH sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Für die Besitzer der Museumsufer-Card ist der Eintritt kostenlos. Die Shuttle-Busse verkehren von 19 bis 2 Uhr ca. alle 10 Minuten, Linie 5 (braun) nach Eschborn alle 15 Minuten. Die Historische Straßenbahn verkehrt ca. alle 30 Minuten.

Nacht der Museen: Neben Frankfurt machen auch Offenbach und Eschborn mit

Die Stadt Frankfurt stemmt die Nacht der Museen aber nicht alleine mit seinen Museen. Auch in Offenbach und Eschborn gibt es am 13. Mai einiges zu sehen. So ist in Offenbach unter anderem das Ledermuseum geöffnet, in Eschborn die Deutsche Börse Photography Foundation.

Auch das Ledermuseum in Offenbach ist bei der Nacht der Museen mit dabei. © Frank Rumpenhorst/dpa

Die Tickets kosten regulär 15 Euro. Ermäßigt beträgt der Preis 10 Euro. Der Einlass in alle Veranstaltungsorte beginnt um 19 Uhr; die Schließzeiten variieren je nach Museum (generell 24 bis 2 Uhr). (Christoph Sahler)