Schwerer Unfall: Motorradfahrer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Zwingenberg - Ein 16-jähriger Jugendlicher ist bei einem Unfall in Zwingenberg bei Darmstadt im Landkreis Bergstraße am Mittwochabend (09.04.2020) schwer verletzt worden. Der junge Mann aus Bensheim fuhr mit seinem Motorrad auf der Platanenallee in Zwingenberg. Laut Polizeiangaben wollte der 16-Jährige gegen 20.40 Uhr nach links auf den Berliner Ring einbiegen. Dabei sei ihm ein Lastwagen entgegengekommen, der in Richtung Autobahn unterwegs war, sagte eine Polizeisprecherin zum Unfallhergang. Beim Abbiegen kam es zu dem verhängnisvollen Unfall.

Unfall in Zwingenberg bei Darmstadt: Lastwagenfahrer kann nicht rechtzeitig bremsen

Der 26-jährige Fahrer des Lastwagens bremste nicht mehr rechtzeitig und stieß so nach Informationen der Polizei mit dem Motorradfahrer zusammen. Der 16 Jahre alte Motorradfahrer aus Bensheim wurde schwer verletzt und, laut Darmstädter Echo, mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach Polizeiangaben blieb der 26 Jahre alte Fahrer des Lastwagens bei dem heftigen Zusammenstoß unverletzt.

Nach Unfall bei Darmstadt: Straßensperrung in Zwingenberg

Die Polizei schätzt den gesamten Schaden des Unfalls, bei dem ein 16-Jähriger schwer verletzt wurde, auf etwa 5000 Euro. Ein Gutachter, der den Unfallhergang untersuchte, war vor Ort. Der Berliner Ring in Zwingenberg bei Darmstadt im Landkreis Bergstraße war für längere Zeit für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

