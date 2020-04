Darmstadt-Weiterstadt: Geburtstagsparty endet mit Messerangriff

In der Nacht von Samstag auf Sonntag eskaliert eine Geburtstagsparty in Weiterstadt. Eine Frau sticht auf den Gastgeber ein.

Messerangriff auf Geburtstagsparty in Weiterstadt

auf Geburtstagsparty in Frau sticht auf Gastgeber ein

Zwei Menschen verletzt, die Polizei ermittelt



Weiterstadt - Eine Geburtstagsparty in einer Wohnung in Weiterstadt endete für den Gastgeber mit einem Krankenhausaufenthalt und für einen weiblichen Gast mit der Festnahme durch die Polizei.

Wie die Ordnungshüter noch am Samstagabend mitteilten, wurde der 47 Jahre alte Mann von einer 38-jährigen Frau in seiner eigenen Wohnung in der Straße „Im Oberstein“ mit einem Messer angegriffen. Der Gastgeber wurde vor Ort zunächst von einem Notarzt versorgt, musste anschließend aber zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden.

Mindestens ein weiterer Gast, laut Polizei eine 33-jährige Frau aus Weiterstadt, soll bei dem Angriff mit dem Messer leicht verletzt worden sein. Auch sie wurde zunächst ins Krankenhaus eingeliefert, konnte aber nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden.

Die 38 Jahre alte Tatverdächtige wurde noch am Tatort von den Polizei festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen sie. In welchem Verhältnis die beiden Opfer zu der mutmaßlichen Täterin stehen und wieso es zu dem Angriff kam, ist bislang nicht bekannt. (dil/dpa)

