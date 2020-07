Tödlicher Unfall: Motorradfahrerin (53) stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Bei einem schweren Unfall in Darmstadt ist eine Frau tödlich verletzt worden. Ihr Motorrad war mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Ein Gutachter unterstützt die Polizei.

Darmstadt – Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Darmstadt ist am Donnerstag (23.07.2020) eine Motorradfahrerin (53) gestorben. Die Frau hatte bei einem Zusammenstoß mit einem Auto tödliche Verletzungen erlitten, wie die Polizei Darmstadt am späten Abend mitteilte. Ein Gutachter soll nun klären, wie genau es zu dem Unglück kommen konnte.

Tödlicher Motorrad-Unfall in Darmstadt: Zusammenstoß mit entgegenkommendem Auto

Bekannt ist bislang folgendes: Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr dort, wo die Gräfenhäuser Straße und die Leydheckerstraße in Darmstadt aufeinander treffen. Die 53-Jährige, die auf ihrem Motorrad Richtung Carl-Schenck-Ring unterwegs war, kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Dadurch stürzte die Frau aus Erzhausen schwer. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Über den Gesundheitszustands des 21 Jahre alten Autofahrers wurde zunächst nichts bekannt. Der Bereich rund um die Unfallstelle war laut Polizei Darmstadt bis 18.25 Uhr voll gesperrt. Den Verkehr leiteten die Beamten über die Dieselstraße um. Den Sachschaden schätzen sie auf insgesamt rund 5.500 Euro.

Darmstadt: Polizei sucht nach tödlichem Motorrad-Unfall Zeugen

Für den Fall ist mittlerweile die Staatsanwaltschaft Darmstadt zuständig. Sie hat einen unabhängigen Sachverständigen hinzugezogen, der den tödlichen Unfall untersuchen soll. Warum Auto und Motorrad ineinander fuhren, ist bislang noch völlig unklar. Die Polizei Darmstadt hofft, dass Zeugen wichtige Beobachtungen gemacht haben. Sie können sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 06151-969-3810 melden. (ag)