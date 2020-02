Schockmoment vor Amtsgericht: Mann übergießt sich mit brennbarer Flüssigkeit

Ein 40-Jähriger aus Groß-Zimmern hat für Aufregung gesorgt, als er sich vor dem Amtsgericht Darmstadt mit brennbarer Flüssigkeit übergoss.

Mann droht vor Amtsgericht Darmstadt

40-Jähriger übergießt sich mit brennbarer Flüssigkeit

Flüssigkeit Beamte vom 1. Polizeirevier sind vor Ort am Amtsgericht

Darmstadt - Vor dem Amtsgericht in Darmstadt am Mathildenplatz hat ein etwa 40-jähriger Mann den Polizisten vor Ort einen ordentlichen Schrecken eingejagt, als er sich im Eingangsbereich des Gebäudes auf einmal mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen hat.

Amtsgericht Darmstadt: Mann übergießt sich mit brennbarer Flüssigkeit

Der Mann drohte am Dienstagvormittag (04.02.2020) gegen 9 Uhr morgens, sich mithilfe der übergossenen brennbaren Flüssigkeit anzuzünden. Eine Streife des 1. Polizeireviers in Darmstadt war zum Glück direkt vor Ort und konnte den 40-Jährigen von seinem Vorhaben, sich selbst anzuzünden, abhalten. Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte, kommt der Mann aus Groß-Zimmern und wurde im Anschluss direkt in eine psychiatrische Betreuung gebracht.

Amtsgericht Darmstadt: Mann kommt in psychiatrische Betreuung

Die Hintergründe für das Handeln des 40-jährigen Mannes liegen laut Polizeiangaben im privaten Bereich. Wie eine Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen auf Anfrage mitteilte, befanden sich zu dem Zeitpunkt um 9 Uhr morgens nur sehr wenige Personen in der Eingangshalle des Amtsgerichts in Darmstadt am Mathildenplatz.

aba

Zum zweiten Mal geplatzt ist währenddessen ein mit Spannung erwarteter Prozess vor dem Amtsgericht Darmstadt. Der Angeklagte muss sich vor dem Schöffengericht wegen einer gefährlichen Körperverletzung verantworten.

