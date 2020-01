Nach einem gewaltsamen, sexuellen Übergriff auf eine Frau in einem Bürogebäude in Darmstadt fahndet die Polizei nun mit einem Bild nach dem Täter.

Update vom Donnerstag, 23.01.2020, 13.46 Uhr: Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt suchen nun mit dem oben abgebildeten Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter.

Darmstadt: Mann belästigt Frau in Bürogebäude - jetzt fahndet die Polizei mit Phantombild nach ihm

Der Mann soll eine Frau im Treppenhaus eines Bürogebäudes in der Mina-Rees-Straße in Darmstadt an einem Montagabend Anfang Dezember (02.12.2019, siehe erstes Update) gegen 18 Uhr massiv bedrängt haben.

Laut der Frau ist der Angreifer etwa 50 Jahre alt, zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß und von normaler Statur. Er hatte laut ihrer Beschreibung, kurze, dunkelbraune Haare sowie eine helle Haut und sprach hochdeutsch. Während der Tat soll er mit einer blauen Jeans und weißen Turnschuhen, die an der Seite einen Aufdruck hatten, und mit einer auffälligen grünen Jacke bekleidet gewesen sein.

Darmstadt: Polizei sucht Verdächtigen nach Belästigung mit Phantombild

Wer Hinweise zu der abgebildeten Person oder der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K10) in Darmstadt unter Telefon 06151/969-0 zu melden.

Erstmeldung, 05.12.2019, 15.24 Uhr: Darmstadt - Am Montag (02.12.2019) ist eine Frau in Darmstadt in einem Bürogebäude das Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Ein Mann bedrängte sie massiv im Treppenhaus eines Bürogebäudes in der Mina-Rees-Straße. Tatzeit des sexuellen Übergriffs war kurz nach 18 Uhr.

Darmstadt: Frau wird in Bürogebäude angegriffen – Täter ist noch nicht identifiziert

Der Mann konnte in Darmstadt flüchten und bisher nicht identifiziert werden. Das Opfer beschreibt ihn als etwa 50 Jahre alt, zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß und von normaler Statur.

Die Polizei Darmstadt ruft Zeugen, die den beschriebenen Täter gesehen haben oder etwas Auffälliges bemerkt haben dazu auf, bei der Kriminalpolizei Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Ebenfalls in Darmstadt setzte sich ein Unbekannter zu zwei 12-jährigen Mädchen in der Straßenbahn und berührt diese unsittlich. Nun sucht die Polizei in Darmstadt nach Zeugen.

Weiterhin sucht die Polizei in Darmstadt noch Zeugen für einen sexuellen Übergriff auf eine 17-jährige Frau in Darmstadt im August. Die 17-Jährige wurde von zwei Männern zuerst in einem Opel verfolgt und anschließend in einem Gebüsch bedrängt.

