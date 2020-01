Mädchen (11) in Darmstadt mit Böller beworfen und schwer verletzt

Ein Böller fliegt in Darmstadt über eine Hecke und trifft ein Mädchen an der Brust - sie muss nach der Explosion tagelang ins Krankenhaus.

Darmstadt - Erst am Mittwoch (08.01.2020) wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mädchen (11) am Neujahrstag in der Sandstraße in Darmstadt mit einem Böller beworfen wurde. Mit heftigen Folgen: Das Kind wurde dabei schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde der Böller kurz nach 16 Uhr über eine Hecke in Richtung des Mädchens geworfen. Die Elfjährige wurde dabei an der Brust getroffen.

Darmstadt: Böller explodiert in den Händen des Mädchens

Bei dem Versuch, den Böller abzuwehren, explodierte dieser in den Händen des Mädchens und verletzte sie schwer. Wegen der Verletzungen musste die 11-Jährige für mehrere Tage ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen und natürlich nach den bisher Unbekannten, die den Böller auf das Mädchen geworfen haben.

Polizei Darmstadt sucht die Böllerwerfer

Die Beamten der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt sind mit dem Fall betraut und fragen: Wer hat das Geschehen beobachten können oder kann Hinweise zu der oder den Identitäten der Böllerwerfer geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 bittet die Polizei um Hinweise.

Es hätte aber noch viel schlimmer ausgehen können als bei dem Fall in Darmstadt: In der Silvesternacht 2015 hatte ein 54-Jähriger im Dorf Unterschleichach in Unterfranken mit einem Revolver in die Nacht geschossen und dabei ein Mädchen tödlich getroffen.

Das Mädchen hatte in einer Gruppe auf der Straße gefeiert. Der Mann hatte die Schüsse vor Gericht zwar eingeräumt, er will aber nicht bewusst auf Menschen geschossen haben. Der 54-Jährige wurde später wegen Mordes zu zwölf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Das Gericht nahm nach dem Grundsatz "im Zweifel für den Angeklagten" an, dass der Mann zum Tatzeitpunkt erheblich in seiner Steuerungsfähigkeit eingeschränkt war.

