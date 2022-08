Wespen in Hessen: Warum die Plagegeister überall sind

In diesem Jahr gibt es mehr Wespen als sonst. Das liegt an den „geradezu sensationellen“ Bedingungen für die Insekten, sagt ein Darmstädter Biologe.

Darmstadt – In diesem Jahr scheinen ganz besonders viele Wespen in Hessen unterwegs zu sein. Eine Einschätzung, die sich aus Sicht von Biologe Björn Kleinlogel bewahrheitet: „Aus Wespensicht ist es ein traumhaftes Jahr“, sagt Kleinlogel. Dies liege vor allem an den guten Wetterbedingungen während der Nestbauphase zwischen Mitte April und Mitte Mai. Zu dieser Zeit gründen die Königinnen ihr Nest – von denen in diesem Frühjahr viele durchkamen, wie Kleinlogel erklärte.

Der Schädlingsbekämpfer aus Darmstadt merkt dies an vielen Aufträgen zum Bekämpfen oder Umsiedeln, auch bei Hornissen-Nestern. Die Bedingungen für die Insekten seien „geradezu sensationell“ gewesen. Das ruft auch immer wieder Kammerjäger auf den Plan.

Wespen in Hessen: Trockenes und warmes Wetter gut für die Wespenpopulation

„Unsere Daten deuten darauf hin, dass wir 2022 ein Wespenjahr haben“, sagt auch Biologe Stephan Härtel, Wespenexperte vom Nabu Berlin. Beim Naturschutzbund habe es bislang dreimal so viele Fälle von Beratungen zu Wespen gegeben wie im vergangenen Jahr.

Das hat auch der NABU in Darmstadt festgestellt: „Ich habe enorm viel zu tun als Umsiedlerin, auch als Beraterin“, berichtete auch Brigitte Martin vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Darmstadt. Die trocken-warme Witterung sei günstig für die Insekten – jedoch dürfe es auch nicht zu heiß werden. Auf ungedämmten Dachböden beispielsweise würden die Nester geradezu „gegrillt“. „Da hilft die dickste Isolationshülle irgendwann nicht mehr. Insbesondere, wenn keine Wasserquelle in der Nähe ist.“

Wespen-Plage im Sommer: Insekten finden in der Natur kaum noch Nahrnung

Während bei einigen Wespenarten die Nester in diesem Jahr bereits mit ihrer Entwicklung fertig sind, seien die teils nervigen «Kuchentisch-Wespen» noch bis Ende Oktober unterwegs, berichtete Kleinlogel. Die Wespen fielen aktuell besonders stark auf, weil sie zunehmend an menschlicher Nahrung interessiert seien. Das liege daran, dass etwa viele kleinere Insektenarten bei den hochsommerlichen Temperaturen im August kaum oder gar nicht mehr als Nahrung für Wespen verfügbar seien.

Während es im Frühjahr genug Nahrungsquellen in der Natur gebe, müssten die Wespen ihren Bedarf im Hochsommer bei ausgedörrten Wiesen häufig aus anderen Quellen decken. Das gilt besonders in enorm trockenen Sommern, wie in diesem Jahr, sagt Kleinlogel: „Und der Weg vom Fallobst zum Zwetschenkuchen ist da nicht weit.“ (con mit dpa)

