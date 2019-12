Hochprozentige Beute: Einbrecher an Heiligabend in Partylaune?

In Darmstadt brechen Diebe über Weihnachten in ein Geschäft ein. Die Beute: Geld und Hochprozentiges. Die Polizei ermittelt.

Darmstadt - Kriminelle haben bei einem Einbruch in einen Imbiss in der Zeit von Dienstag (Heiligabend, 24.12.2019) bis Mittwoch (Weihnachten, 25.12.2019) Geld und Alkohol erbeutet. Laut Polizei bemerkten gegen 11.30 Uhr Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die seit 21.30 Uhr am Vorabend gewaltsam durch eine Tür in das Anwesen in der Rheinstraße eingedrungen waren.

Darmstadt: Diebe im Imbiss - Polizei ermittelt

Waren die Männer in Partylaune? Im Inneren durchsuchten sie laut Polizei den Verkaufsraum und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld sowie acht Flaschen hochprozentigen Alkohols. Die ganze Aktion: Eine echte Schnapsidee. Die Polizei hat nun Strafanzeige erstattet und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

dr