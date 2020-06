Lkw völlig außer Kontrolle: Fahrer schwer verletzt

In Eppertshausen bei Darmstadt kommt es zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Lkw. Die Bergung gestaltet sich schwierig.

Lkw kommt in Eppertshausen bei Darmstadt von Fahrbahn ab und rast in Pkw und Hauswand

kommt in von Fahrbahn ab und rast in Pkw und Hauswand Der Fahrer des Lkw erleidet schwere Verletzungen

Für die Bergung des Lkw in Eppertshausen bei Darmstadt muss ein Spezialunternehmen anrücken

Eppertshausen - Am Montag (08.06.2020) ereignet sich in Eppertshausen bei Darmstadt ein schwerer Unfall mit einem Lkw. Dieser kommt von der Fahrbahn ab und rast mehrere Meter über den Bürgersteig, wobei er ein parkendes Auto rammt. Anschließend steuert er auf die Hauswand einer Firma zu, die das Fahrzeug schließlich ausbremst und zum Stillstand bringt.

Darmstadt: Der Lkw-Fahrer wird nach dem Unfall medizinisch versorgt

Der Fahrer des Lkw wurde bei dem Unfall nahe Darmstadt im Fahrerhaus eingesperrt und schwer verletzt. Die Feuerwehr konnte den Mann kurze Zeit später befreien und in die Obhut des Rettungsdienstes übergeben, wo er derzeit medizinisch versorgt wird.

Die Bergung des Lkw aus der Hauswand, in die er raste, gestaltet sich für die Einsatzkräfte schwierig. Daran sei vor allem die Statik des Hauses verantwortlich. Damit das Fahrzeug ohne weitere Schäden entfernt werden kann, musste ein Spezialunternehmen anrücken, das die Feuerwehr in Eppertshausen bei den Bergungsarbeiten unterstützt. Die Feuerwehr schätzt die Dauer der Arbeiten noch auf mehrere Stunden – in dieser Zeit bleibt die Büssingstraße in Eppertshausen voll gesperrt.

Darmstadt: Die Ursachen für den Lkw-Unfall in Eppertshausen sind bisher ungeklärt

Wieso der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang nicht geklärt. Möglicherweise litt er unter einem medizinischen Notfall und konnte den Lkw daher nicht mehr steuern. Informationen über den entstandenen Sachschaden sind bisher nicht bekannt.

