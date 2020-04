Flughafen Frankfurt: Obdachlose haben es durch die Corona-Krise noch schwerer

Keine Passagiere, keine Geschäfte: Die Corona-Krise hat die Infrastuktur des Frankfurter Flughafens lahm gelegt. Besonders hart trifft das die obdachlosen Menschen, die dort leben. Damit steht auch die Arbeit der Helferinnen vor neuen Hürden.

In der Corona-Krise sind obdachlose Menschen einer besonders hohen Ansteckungsgefahr ausgesetzt

sind einer besonders hohen Ansteckungsgefahr ausgesetzt Auch am Frankfurter Flughafen leben rund 30 bis 50 Menschen

leben rund 30 bis 50 Menschen Sozialarbeiterinnen versuchen auch in der Corona-Krise Hilfe zu leisten

Flughafen Frankfurt - In der Corona-Krise lautet die Richtlinie: Zuhause bleiben. Für obdachlose Menschen ist dieser Rat allerdings schwer zu befolgen. Und auch Helferinnen und Helfer stehen vor neuen Herausforderungen, wenn der Kontakt zu den Betroffenen eingeschränkt ist. Besonder bemerkbar macht sich die Pandemie derzeit am Frankfurter Flughafen. Die Terminals, in denen es sonst stetig wuselt, sind aufgrund der anhaltenden Reiseverbote und annullierten Flüge fast vollständig zum Erliegen gekommen. Das mache es zumindest leichter, die Betroffenen zu finden, meint Sozialarbeiterin Kristina Wessel gegenüber dem Portal „Extratipp.com". Wessel ist eine von zwei Sozialarbeiterinnen vom Diakonischen Werk für Frankfurt und Offenbach, das für alle obdachlosen Menschen zuständig sind, die sich am Frankfurter Flughafen aufhalten. Gemeinsam mit ihrer Kollegein Malgorzota Zambron betreut sie zwischen 30 und 50 Personen.

Corona-Krise: Obdachlose am Frankfurter Flughafen besonders gefährdet

Bisher sei es laut Wessel noch zu keinem bestätigten Corona-Fall unter den obdachlosen Menschen am Flughafen gekommen, aber Arztbesuche seien unter ihnen wohl ohnehin selten. Die Corona-Pandemie und die Angst davor sei aber auch unter den Betroffenen ein Thema. Um sie vor einer möglichen Ansteckung zu schützen, müssten jetzt auch die Sozialarbeiterinnen auf Abstand gehen, erklärt Wessel in dem Interview. Auch die weiterführende Hilfe, wie etwa Fragen zu Jobs und juristischen Problemen steht gerade vor größeren Hürden als üblich. Denn durch die Auflagen der Corona-Pandemie seien Ämter und Behörden derzeit schlecht zu erreichen. Dennoch biete das Weser5-Diakoniezentrum weiter Beratung, Verpflegung und die Möglichkeit zu duschen an.

Obdachlos in der Corona-Krise: Kaum Infrastruktur am Frankfurter Flughafen

Kristina Wessel hat ihre Arbeit als Streetworkerin am Frankfurter Flughafen im September 2016 begonnen - damals war sie die erste Sozialarbeiterin Deutschlands, die sich speziell um wohnungslose Menschen an einem Flughafen kümmerte. Auch heute noch fungiert sie - gemeinsam mit Kollegin Zambron - als Ansprechpartnerin für die Menschen, deren Lebensmittelpunkt der Flughafen ist. Das Leben in den Terminals ist nicht einfach, zwar haben sowohl die Diakonie, als auch die Caritas dort Stationen, aber eine richtige soziale Infrastruktur gibt es nicht. Weder auf Notunterkünfte, noch auf Tafeln oder Tageseinrichtungen können die Menschen dort zurückgreifen. In Zeiten der Corona-Pandemie fällt nun auch die restliche Infrastruktur weg.

Rubriklistenbild: © Boris Roessler /dpa