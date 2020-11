Volksmusik-Kreuzfahrt wird zum Superspreader-Event ‒ Experte ist entsetzt

Eine Flusskreuzfahrt nach Frankfurt wird zum Superspreader-Event. 60 Passagiere haben sich mit Corona infiziert. Auch der Veranstalter selbst ist betroffen.

Update vom Mittwoch, 28.10.2020, 20.50 Uhr: Auf einem Kreuzfahrtschiff von Passau nach Frankfurt hat es einen großen Corona-Ausbruch gegeben. Mindestens zwei Drittel der Passagiere sind infiziert. Auch für den Veranstalter hat das Folgen: Wie das Schweizer Onlineportal „blick.ch“ berichtet, wurde das Veranstalterpaar der Musikflussfahrt, Hanspeter und Elsbeth Balsiger (67), ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet.

„Ich bin unglaublich müde, habe sonst aber keine Symptome“, sagt der Organisator. Wie es zu dem Corona-Ausbruch auf seinem Schiff kommen konnte, kann er sich aber nicht erklären: „Wir haben das Schutzkonzept umgesetzt. Ich habe statt zwei Cars sogar zwei Doppelstock-Busse eingesetzt, damit sich die Leute verteilen konnten“, sagte er „blick.ch“.

Erstmeldung vom 27.10.2020: Frankfurt – Eine Flusskreuzfahrt von Passau bis nach Frankfurt am Main hat zu einem massiven Corona-Ausbruch geführt. Zwei Drittel der Passagiere wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Bei der „Musik Flussfahrt“ auf der MS Swiss Crystal waren offenbar 92 Passagiere an Bord. Mittlerweile wurden 60 der 92 Passagiere positiv auf Corona getestet, berichtet das Schweizer Onlineportal „blick.ch“. Die angeordneten Hygienemaßnahmen, die eigentlich eine Ausbreitung des Coronavirus verhindern sollen, waren demnach offenbar nicht ausreichend. Ob sich noch weitere Kontaktpersonen infiziert haben, ist nicht bekannt.

Eine Woche verbrachten die Passagiere demnach gemeinsam an Bord des Kreuzfahrtschiffs. Vom 10. bis 17. Oktober fuhren sie gemeinsam über die Donau und den Main von Passau bis nach Frankfurt. Der Betreiber der Musik-Flussfahrten GmbH aus der Schweiz, Hanspeter Balsiger, bestätigte den Corona-Ausbruch gegenüber unserer Redaktion. Er wies darauf hin, dass das Hygienekonzept eingehalten worden sei. Auch eine Reisebeschränkung habe es nicht gegeben. Weiter Angaben wollte er jedoch nicht machen.

Auf dem Schiff traten offenbar abends Schlagersänger und Volksmusiker auf. Auch die Schlagersängerin Monique aus der Schweiz wurde nach Informationen von „blick.ch“ positiv auf Corona getestet. Einen Tag nach dem Ende der Kreuzfahrt entwickelte Schlagerstar Monique demnach Symptome und ließ sich auf Corona testen. „Zuerst hatte ich Gliederschmerzen, dann kamen Fieber und Halsweh hinzu. Ich ließ mich umgehend testen, wobei mein Arzt meinte, dass das wohl eine Grippe sei“, sagte sie.

Die bestehenden Corona-Maßnahmen konnten eine Ausbreitung des Coronavirus nicht verhindern. Auf dem gesamten Schiff galt eine Maskenpflicht, außer am Sitzplatz und in der Lounge, berichtete Schlagersängerin Monique. Zudem wurde bei den Passagieren offenbar täglich Fieber gemessen. Die Gäste machten jedoch auch Landausflüge zwischen dem Start in Passau und dem Ziel der Reise in Frankfurt, berichtet blick.ch.

Für den Virologen Andreas Cerny ist der Corona-Ausbruch auf dem Schiff keine Überraschung. „Man ist auf engem Raum über Tage zusammen, trifft sich in wechselnder Zusammensetzung zum Essen und an der Bar, wo man bei der Konsumation natürlich keine Maske trägt“, sagte Cerny gegenüber „blick.ch“. „Diese Flussschifffahrt hätte nicht stattfinden dürfen. Man hat die Planung wahrscheinlich in Zeiten gemacht, als die Fallzahlen noch tief waren“, so das Urteil des Experten über die Volksmusik-Fahrt nach Frankfurt.

Gerade in Restaurant und Bar hat sich laut Cerny das Coronavirus wohl leicht verbreiten können. Denn beim Essen und Trinken haben die Passagiere keine Maske getragen. Zusätzlich müsse man bei Blasmusik und Jodel im Hintergrund laut sprechen. Das führe zu Tröpfchen- und Aerosolbildung und damit zur Übertragung von Corona.

Flusskreuzfahrtschiff Name MS Swiss Crystal Kapazität 126 Passagiere Länge 101 Meter Baujahr/Renovierung 1995/2019 Quelle: seereisedienst.de

Ein Großteil der Passagiere, die auf dem Kreuzfahrtschiff von Passau nach Frankfurt am Main gefahren sind, kommt offenbar aus der Schweiz.