Corona-Karte für Frankfurt: Diese Restaurants und Geschäfte bieten Abhol- und Lieferservice

Restaurants und Geschäfte müssen aufgrund der Corona-Krise in Frankfurt derzeit geschlossen bleiben. Viele bieten aber einen Lieferservice an.

Frankfurt – In Frankfurt und Umgebung bleiben Restaurants und Geschäfte momentan geschlossen, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus möglichst zu verlangsamen. Viele Betreiber zeigen allerdings trotz der Krise Initiative und bieten einen Lieferservice oder ähnliche Dienste an.

Restaurants und lokale Geschäfte kommen durch die Krise um das Coronavirus in Bedrängnis. Sie blicken in eine ungewisse Zukunft und müssen oftmals um ihre Existenz fürchten. Sie alle eint gerade eine Sorge: Überlebt mein Geschäft die Corona-Krise?

Damit die Menschen in Frankfurt auch in Zeiten von Corona ihre lokalen Händler und Gastro-Betriebe unterstützen können, bieten viele Unternehmen einen Lieferservice für Essen, Getränke oder auch Bücher an. Das Problem daran: die Frankfurter wissen oft nichts davon.

Welche Restaurants und Geschäfte bieten also in der Corona-Krise einen Lieferservice an? Und wie kann ich sie erreichen? Eine interaktive Karte zeigt jetzt alle Unternehmen und Gastro-Betriebe mitsamt Kontaktinformation.

Die Karte ermöglicht einen Überblick über alle lokalen Anbieter in Frankfurt und Umgebung, die während der Corona-Krise einen Lieferservice anbieten.

Restaurant oder Geschäft in Frankfurt fehlt? Betreiber und Kunden können es ergänzen

Es kann also jeder ganz einfach nachgucken, ob das Restaurant um die Ecke oder der Lieblingsbücherladen im Moment einen Lieferservice anbietet. So können auch, trotz der Krise um das Coronavirus, kleine örtliche Geschäfte unterstützt werden.

Wenn das Lieblingslokal in Frankfurt noch nicht in der Karte zu finden ist, können Betreiber oder auch Kunden dieses ganz simpel über ein Formular ergänzen. Hierzu müssen lediglich einige Felder ausgefüllt werden und die Karte wird ergänzt.

Jetzt mitmachen: Hier Restaurants und Geschäfte eintragen, die trotz Corona einen Service anbieten.

Von Finn Müller

